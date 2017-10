Sao trẻ Juventus 'say nắng' nhà báo Ý

Thật trùng hợp khi thời điểm Juventus giành chức vô địch Scudetto thứ 5 liên tiếp cũng là lúc nhiều cặp đôi nên duyên.

Daniele Rugani đang "say nắng" nữ nhà báo Michela Persico - Ảnh: AFP.

Sau khi Alvaro Morata xác nhận hẹn hò với người đẹp Alice Campello, Simone Zaza cũng bắt đầu mối quan hệ với người mẫu Chiari Biasi, đại bản doanh Juventus tiếp tục trở thành nơi đâm hoa kết trái cho tình yêu đôi lứa. Theo tạp chí Chi, trung vệ trẻ Daniele Rugani lúc này đang "say nắng" nữ nhà báo Michela Persico của Mediaset. Sau một thời gian tìm hiểu, họ cũng nhanh chóng bắt được tín hiệu và xây dựng mối quan hệ đôi lứa.Lúc này, Michela Persico và Daniele Rugani được tin rằng đang là một cặp ở thành Turin. Truyền thông mô tả chuyện tình giữa họ hệt như đôi Iker Casillas và Sara Carbonero. Có điều, Casillas là thủ môn, còn Rugani sắm vai hậu vệ. Thế nhưng làng báo chí đồn đại rất nhiều về cặp đôi này và so sánh họ không hề khác mấy so với cặp Casillas-Carbonero.Được biết, Daniele Rugani năm nay 25 tuổi, khoác áo Juventus từ năm 2015. Trước đó, anh phục vụ Empoli. Mùa 2015-2016 chứng kiến sự bùng nổ của cầu thủ trẻ người Ý. Anh thi đấu 18 trận trên mọi đấu trường.