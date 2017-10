Sao trẻ M.U bị bắt vì làm trò “người lớn” ngoài phố

(TNO) Ngôi sao trẻ triển vọng của CLB M.U Luke McCullough vừa khiến người hâm mộ của "Quỷ đỏ" phải xấu hổ.

>> Rooney hối hận vì từng đòi rời khỏi M.U

>> Usain Bolt được M.U mời thử việc

>> Sir Alex cấm “sao” trẻ M.U lái xe phân khối lớn



Hậu vệ trẻ Luke McCullough của M.U - Ảnh: AFP

Theo tờ The Sun, McCullough vừa bị cảnh sát “hỏi thăm” vì làm chuyện người lớn với một cô gái tóc vàng (chưa tiết lộ danh tính) ngay ở ngoài đường. Không may cho họ là việc làm này đã bị camera công cộng phát hiện và cảnh sát đã phải can thiệp.

Cũng theo The Sun, McCullough là đội trưởng của học viện bóng đá M.U. Các HLV đánh giá rất cao cầu thủ 18 tuổi chơi ở vị trí hậu vệ này và coi anh là một John Evans mới.

Đầu tuần qua, cầu thủ trẻ người Bắc Ireland này xuất hiện tại Concert Square - một quán bar sang trọng tại Liverpool. Sau khi rời quá bar lúc gần 5 giờ sáng, McCullough đã dẫn theo một cô gái.

Chuyện yêu đương của McCullough là vấn đề riêng tư nhưng nó lại tạo ra ồn ào vì anh quyết đòi “yêu” cô gái ngay ngoài đường.

Khi phát hiện cảnh đôi nam nữ này thoát y, cảnh sát đã xuất hiện yêu cầu họ dừng ngay việc này và khuyên đến chỗ kín đáo hơn để yêu nhau.

Tuy nhiên, hai người chỉ đi xa chỗ cũ một chút rồi lại lao vào nhau tái diễn cảnh cũ. Đến lúc này, cảnh sát buộc phải đưa hai người về đồn vì tội cố ý gây mất mĩ quan đô thị.

Cảnh sát Liverpool xác nhận sự kiện trên và họ cho biết không còn sự lựa chọn khác do hai người cố ý làm chuyện bậy bạ. Thời điểm họ đòi yêu nhau là lúc 5 giờ sáng nên có ít người qua lại. Nhưng nếu không bắt về đồn thì sẽ nhiều người chứng kiến cảnh khó coi và khi ấy, M.U sẽ chịu nhiều điều tiếng về công tác giáo dục cầu thủ.

Hồ Khuê