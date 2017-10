Shakira hát khai mạc World Cup

Những ca khúc đáng nhớ tại các kỳ world cup



*1986: “A Special Kind of Hero” do Stephanie Lawrence biểu diễn.



*1990: “Un’estate italiana” do Bennato và G. Nannini biểu diễn.



*1994: “We Are the Champions” do ban nhạc Queen biểu diễn.



*1998: “The Cup of Life” do Ricky Martin biểu diễn, “La Cour des Grands” do Youssou N’Dour và Axelle Red biểu diễn.



*2002: “Anthem” do Vangelis biểu diễn.



* 2006: “Celebrate the Day” do Herbert Grönemeyer biểu diễn.