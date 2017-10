Shakira lên ngôi ‘nữ hoàng Facebook’

(TNO) Nữ ca sĩ quyến rũ Shakira, bạn gái hậu vệ người Tây Ban Nha Gerard Pique, vừa chính thức vượt qua con số 100 triệu lượt 'like' (thích) trên trang Facebook.

Shakira (giữa) trình diễn trong lễ bế mạc World Cup 2014 - Ảnh: AFP

Ở Shakira, ngoài tài năng với âm nhạc, cô còn là một ca sĩ có vũ đạo rất giỏi. Những màn trình diễn của ngôi sao người Colombia luôn thu hút được sự chú ý của khán giả nhờ các điệu nhảy sôi động. Gần đây nhất, nàng WAGs tóc vàng này có xuất hiện trong lễ bế mạc World Cup 2014 và trình bày ca khúc "La La La" rất hấp dẫn. Đó cũng là lần thứ 3 liên tiếp Shakira được hát ở một kỳ World Cup.

Rất có thể việc được mời hát ở một sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh như vậy đã góp phần giúp tên tuổi của bà mẹ một con này tăng lượt "like" từ khán giả trên toàn thế giới. Trong khi đó, có ý kiến cho rằng việc sống giản dị và thân thiện với mọi người mới trở thành yếu tố chính giúp Shakira ghi điểm trong mắt đông đảo người hâm mộ.

Trả lời phỏng vấn trên The Wall Street Journal, Shakira rất phấn khích và không khỏi ngạc nhiên khi trở thành người đầu tiên cán mốc 100 triệu lượt like trên Facebook. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên ca sĩ 37 tuổi này giành được thành công trên Facebook. Trước đây, Shakira từng đánh bại đồng nghiệp Rihanna khi vượt mốc 50 triệu like để trở thành nhân vật nổi tiếng nhất trên mạng xã hội.

Cùng một diễn biến liên quan đến Shakira, chương trình Show Caracol của Colombia quả quyết thông tin cô bạn gái của hậu vệ Gerard Pique đang mang bầu 3 tháng. Số là trong màn trình diễn cùng đứa con trai đầu lòng 18 tháng tuổi Milan ở lễ bế mạc World Cup, Shakira bị phát hiện có những dấu hiệu đáng ngờ. Hiện tại, nữ ca sĩ này vẫn chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Đức Trường

