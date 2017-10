(TNO) Nữ ca sĩ Shakira, bạn gái hậu vệ Barcelona Gerard Pique, vừa tung ra bản video clip bài hát “La La La”, ca khúc cổ động cho World Cup 2014 với hình ảnh rất sôi động và tiết tấu vô cùng hấp dẫn.

Xem clip Shakira và sao Barcelona cổ động cho World Cup 2014 - Nguồn: Youtube

Ngoài việc Shakira thể hiện vũ đạo nóng bỏng, điểm nhấn của ca khúc trong video clip là sự xuất hiện của những danh thủ bóng đá đang khoác áo Barcelona như Cesc Fabregas, Lionel Messi, Neymar, Gerard Pique và Eric Abidal, cựu hậu vệ đội chủ sân Nou Camp đang khoác áo AS Monaco.

Không chỉ vậy, cậu con trai Milan vốn là kết quả của mối tình giữa Pique và Shakira cũng xuất hiện trong clip. Ngoài ra, khán giả còn được thấy một số ngôi sao khác như Sergio Aguero và Radamel Falcao xuất hiện. Để góp phần làm sinh động cho bài hát, Shakira cũng 'tuyển mộ' luôn nam ca sĩ Carlinhos Brown phụ họa.

Shakira rất có duyên với các kỳ World Cup trong thời gian gần đây. Trước mỗi sự kiện World Cup, ngôi sao người Colombia đều được chọn làm ca sĩ trình bày những bài hát liên quan đến môn thể thao vua. Trước đây, Shakira từng tạo ra tiếng vang với các ca khúc “Hip don't lie” tại World Cup 2006 và "Waka Waka" ở World Cup 2010.

Theo Sport Mail, Shakira hy vọng bài hát "La La La" sẽ cạnh tranh với ca khúc "We Are One" (Ola Ola) được trình bày bởi Pitbull và Jennifer Lopez tại World Cup 2014 này.

Đức Trường

