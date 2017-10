Sở thích quái gở của sao thể thao: Rooney nghe hát ru từ... máy hút bụi

Tiền đạo nổi tiếng Wayne Rooney từng bật mí một sở thích hết sức quái dị là phải bố trí một “dàn giao hưởng” của tiếng... máy hút bụi và máy sấy tóc mới có thể đưa anh vào giấc ngủ.

Wayne Rooney với chiếc gối S.A - Ảnh: www.zimbio.com Wayne Rooney với chiếc gối S.A - Ảnh: www.zimbio.com

Các nhà nghiên cứu từng khảo sát về việc nhiều người phải nhờ đến tiếng động mới có thể chìm vào giấc ngủ. Tiến sĩ Neil Stanley, một chuyên gia về giấc ngủ, cho biết một cuộc khảo sát ở Anh cho thấy âm thanh từ thiên nhiên như rừng nhiệt đới hay tiếng chim giúp những người khó ngủ rơi vào giấc ngủ nhanh nhất, tiếp theo đó là tiếng sóng biển, nhạc nhẹ, tiếng tích tắc đồng hồ, đài phát thanh... Tiền đạo Rooney cũng mắc chứng khó ngủ nên ngôi sao của M.U này phải nhờ đến sự trợ giúp của tiếng động mỗi khi đêm đến.

Chẳng thuộc... hệ nào

Nhưng tiếng động mà tuyển thủ người Anh yêu thích sẽ khiến các nhà nghiên cứu “hại não” vì… chẳng thuộc hệ nào. Đó là tiếng máy hút bụi và máy sấy tóc.

Sở thích có vẻ quái dị này được Rooney tiết lộ trong cuốn tự truyện My Story So Far xuất bản vào năm 2006. Tiền đạo tuổi 30 cho hay anh thường xuyên bị khó ngủ và tình trạng còn nặng nề hơn kể từ khi gia nhập Premier League trong màu áo của Everton rồi M.U vào giữa những năm 2000. Tài năng trẻ một thời của bóng đá Anh thử đủ mọi cách như đọc sách, nghe nhạc, xem ti vi, thậm chí cả mát xa nhưng giấc ngủ vẫn là vấn đề nan giải. Tuy nhiên, khi các giải pháp có phần bế tắc thì Rooney tình cờ phát hiện “bài hát ru” rất hữu hiệu, dẫu âm hưởng có vẻ không phù hợp đối với một giấc ngủ êm đềm. Theo đó, vốn có sở thích nghe tiếng ồn như máy bay, tiếng xe hơi... từ lúc nhỏ, Rooney bắt đầu ngủ dễ hơn khi trong phòng vang lên âm thanh của chiếc máy hút bụi. “Tôi sẽ khó ngủ nếu không có tiếng vo vo của máy hút bụi. Tiếng động ấy luôn giúp tôi ngủ ngon lành cho đến sáng”, Rooney bật mí. Thậm chí theo chân sút của M.U, ngoài máy hút bụi, những lúc cần “nặng đô” hơn anh sẽ phải nhờ đến tiếng gầm gào của máy sấy tóc của cô bạn gái Coleen McLoughlin. Oái oăm là kể từ khi Rooney ngủ ngon nhờ “bài hát ru” máy hút bụi và máy sấy tóc, thì cũng là lúc cô bạn gái nổi đóa vì sở thích quái dị của cậu bạn trai nổi tiếng. Bởi ngoài việc bị ám ảnh âm hưởng “bài hát ru” quái dị, Coleen nhiều lần chịu hết nổi vì hàng loạt máy sấy tóc của mình cháy khét sau vài đêm “phục vụ” cho người tình. Nhưng Coleen cũng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” và âm thầm tìm cách để giúp anh chàng tiền đạo nổi tiếng nước Anh hạn chế sở thích khác người.

Giải pháp mới, vợ hết “điên”

Cho đến năm 2010, khi đã trở thành vợ chồng và có con đầu lòng Kai Wayne, Coleen gần như nhẹ nhõm khi anh chồng dần từ bỏ âm thanh của chiếc máy hút bụi và máy sấy tóc. Số là trong chuyến cùng tuyển Anh đến Nam Phi dự World Cup 2010, Rooney được tặng một chiếc gối “thần kỳ” nhãn hiệu S.A mà tiền đạo này giữ khư khư trong hành trang. Chiếc gối này có thiết kế rất đặc biệt với mục đích giúp người kê đầu dễ tìm đến giấc ngủ hơn. Theo đó, bên trong chiếc gối có gắn một chiếc loa nhỏ có thể kết nối với các thiết bị nghe nhạc. Vì vậy, người sử dụng sẽ được nghe những giai điệu cận kề, du dương và ấm áp từ chiếc gối nên nhanh chóng thiếp đi một cách thoải mái. Chiếc gối S.A trở thành “vị cứu tinh” cho cô vợ Coleen và tiếng máy hút bụi lẫn máy sấy tóc không còn vang lên mỗi đêm trong dinh thự 3,5 triệu bảng ở Cheshire của cặp đôi này. Bản thân Rooney cũng như được “giải thoát” khi thổ lộ: “Coleen rất ghét nó (tiếng máy hút bụi và sấy tóc). Cô ấy không cho tôi ngủ chung nếu tôi bật tiếng máy lên để ngủ”.

Tây Nguyên