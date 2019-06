Son Heung-min tiết lộ lý do vì sao… chưa lấy vợ

Tiền đạo 26 tuổi của tuyển Hàn Quốc vừa trải qua một mùa giải rực sáng trong màu áo CLB Tottenham khi góp công lớn giúp đội bóng thành London vào chung kết Champions League và đoạt vé dự giải này mùa tới. Với 20 pha lập công, Son Heung-min được CĐV bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2018 - 2019 của Tottenham.

Sau khi tạo dựng được tên tuổi ở làng bóng đá châu Âu, mới đây, Son đã tiết lộ một vài thông tin thú vị về cuộc sống cá nhân của anh, và lập tức thu hút sự quan tâm cực lớn của những fan nữ vì trong đó có chuyện… lấy vợ. Theo đó, Son đã bật mí rằng anh không muốn kết hôn trước khi giã từ trò chơi bóng đá vì nghẹ lời khuyên của cha, ông Son Woong-jun.

AFP Son Heung-min đã có một mùa giải rực sáng ở Tottenham

“Cha tôi giải thích vì sao chưa nên cưới vợ và tôi cũng đồng ý. Ông nói với tôi rằng khi kết hôn, số một sẽ là gia đình, vợ con, và sau đó là bóng đá. Tôi muốn trong khi đang chơi ở phong độ và cấp độ cao nhất, bóng đá vẫn phải là số một”, Son thuật lại lời khuyên của cha trên tờ The Guardian. Chân sút ngôi sao của Tottenham nói thên: “Bạn không biết mình có thể thi đấu bao lâu ở cấp cao nhất, Khi nghỉ hưu, hoặc khi ở 33 hoặc 34 tuổi, bạn vẫn có thể có một cuộc sống hạnh phúc và lâu bền với gia đình của mình. Tôi chỉ muốn rằng tôi sẽ làm mọi người hài lòng bằng cách cống hiến hết mình với phong độ cao nhất”.

Đội trưởng của tuyển Hàn Quốc chia sẻ tiếp: “Ví dụ, khi tôi chơi cho Spurs tại Wembley, bạn thấy bao nhiêu lá cờ Hàn Quốc? Tôi muốn giữ mức độ của mình càng cao càng lâu càng tốt, để đáp lại sự cổ vũ và hâm mộ của họ. Điều này rất quan trọng đối với tôi”.

Thật vậy, trái với những ngôi sao đã tạo dựng được tên tuổi ở bóng đá châu Âu, “một nửa” của họ luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của dư luận. Bản thân Son Heung-min sau năm 2018 tỏa sáng (trong đó có việc cùng tuyển Olympic Hàn Quốc vô địch môn bóng đá nam tại ASIAD 18) cùng một vẻ bề ngoài điển trai, chân sút 26 tuổi này trở thành một thần tượng trong lòng những fan nữ ở xứ sở kim chi.

AFP Son Heung-min luyến tiếc khi không thể giúp Tottenham đăng quang Champions League

Ở mùa giải 2018 - 2019, điều luyến tiếc nhất của Son có lẽ là việc không thể cùng lên ngôi Champions League để làm nên dấu mốc lịch sử mới ở bóng đá châu Á khi Tottenham thua Liverpool 0-2 trong trận chung kết hôm 2.6 vừa qua.

Trước đây, Son từng nổi đình nổi đám khi cặp kè với nữ diễn viên người Hàn Quốc xinh đẹp Yoo So Young. Tuy nhiên, hồi năm ngoái, cựu thành viên của ban nhạc nữ After School đã lên tiếng xác nhận cả hai đã đường ai nấy đi. Nguyên nhân được báo giới Hàn Quốc tiết lộ là do tác động từ người cha của tiền đạo đang khoác áo Tottenham.