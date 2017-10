“Song hổ” giao đấu

Hai ngôi sao của đội là Jimmy Bullard (ảnh) và Nick Barmby đã choảng nhau trong một buổi tập của đội. Điều không may là hôm đó, Hull lại chọn tập ở công viên để thay đổi không khí nên cảnh 2 hổ đánh nhau đã diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người.

Một người có mặt ở đó cho The Sun biết: “Họ thật hung dữ. Một số người già được y tá dẫn đi dạo nghĩ rằng đó là cuộc chiến của hai kẻ du thủ du thực nên đã bấm điện gọi cảnh sát tới”. Bullard, 31 tuổi và Barmby 36 tuổi đã nện nhau chỉ 24 giờ sau khi Hull bị Everton giã 5-1. Có lẽ người nọ oán người kia làm đội nhà thua nên đâm ra thù nhau. Một nhân chứng cho biết: “Barmby phàn nàn Bullard là kẻ lười biếng. Bullard nổi cáu, xắn tay áo và nói: “Có ngon thì ra đây”. Barmby đáp lại: “Đừng có ngu như thế, hãy tỏ ra khôn hơn đi”. Bullard đấm luôn đàn anh một phát rồi cả hai lao vào nhau. Rất may các đồng đội đã kịp can ngăn.

H.K