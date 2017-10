Sự thật về thảm họa Hillsborough

Những thành công rực rỡ về mặt tổ chức lẫn thành tích vượt bậc của VĐV tại Olympic và Paralympic 2012 của Anh đã bị lu mờ phần nào sau khi tài liệu điều tra về thảm họa Hillsborough năm 1989 - một trong những thảm họa lớn nhất trong lịch sử thể thao thế giới, được công bố.

Thảm họa trên diễn ra vào ngày 15.4.1989 trên Sân vận động Hillsborough, Sheffield, miền bắc nước Anh trong trận bán kết FA Cup giữa Liverpool và Nottingham Forest. Trận đấu này bị hoãn ở phút thứ 6 khi một góc khán đài của sân bị sụp đổ gây nên một cuộc hỗn loạn, giẫm đạp lên nhau khiến 96 CĐV thiệt mạng và 800 người bị thương. Tuy nhiên, bất chấp gia đình nạn nhân, dư luận và những nhân chứng cáo buộc lực lượng an ninh đã trực tiếp gây nên thương vong, thì chính quyền Anh lại cố che đậy sự thật trong suốt 23 năm và đổ lỗi cho những CĐV quá khích, say rượu và tình trạng quá tải của sân do nhiều CĐV vào sân không có vé.



Cảnh hoảng loạn vào ngày 15.4.1989 trên Sân vận động Hillsborough, Sheffield - Ảnh: P.A

Tuy nhiên, trong tài liệu điều tra dày 400.000 trang được công bố đã chứng minh phần lớn nạn nhân bị thiệt mạng đều do cảnh sát và nhân viên y tế gây nên. Theo đó, các nạn nhân đều bị giẫm đạp và chết ngạt khi cảnh sát cố dồn khoảng 2.000 CĐV Liverpool vào một góc đặc kín người, trong khi nhân viên y tế không làm tròn trách nhiệm cứu chữa người bị nạn.

Thủ tướng Anh David Cameron đã bật khóc gửi lời xin lỗi chân thành đến các gia đình nạn nhân sau hành động sai trái của chính quyền trong quá khứ khi đã che giấu sự thật này.

Nguyên Khoa

>> Người Anh phẫn nộ với sự thật của thảm họa Hillsborough

>> Steven Gerrard vẫn ám ảnh về "thảm họa" tại Millennium

>> 47 người bị bắt sau thảm họa bóng đá Ai Cập

>> Thảm họa bóng đá kinh hoàng ở Ai Cập

>> Thua một trận chưa phải là thảm họa