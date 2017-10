Tay chơi Rory McIlroy

(TNO) Sau khi chia tay cô bạn gái là tay vợt nữ Caroline Wozniacki, tay golf Rory McIlroy đang có những ngày thăng hoa trong sự nghiệp với việc đoạt 2 chức vô địch The Open và US PGA Championship chỉ trong năm nay.

Chức vô địch British Open mà McIlroy đoạt được vào tháng 7.2014 - Ảnh: AFP

Đây là những thành tích đưa McIlroy lên vị trí số 1 trong làng golf thế giới. Để đánh dấu cột mốc này, McIlroy vừa tổ chức ăn mừng và cũng để chứng tỏ đẳng cấp ăn chơi của mình không hề kém tay golf lừng danh thế giới Tiger Woods.

Cuối tuần qua, các tay săn ảnh ở Anh đã bắt gặp McIlroy cùng nhóm bạn với nhiều cô gái trẻ lạ mặt ăn mặc rất bốc lửa, quấn quýt bên nhau và sau đó kéo vào khách sạn hạng sang Lowry ở thành phố Manchester ăn chơi tới tận 3 giờ sáng ngày hôm sau.

Trước đó, McIlroy - người Bắc Ireland, vốn là CĐV trung thành của CLB Manchester United (M.U) đã xuất hiện trên sân Old Trafford chia vui vùng CĐV chức vô địch anh vừa đoạt US PGA Championship. Tuy nhiên, McIlroy không mang lại điềm may cho M.U, bởi trận này “Quỷ đỏ” thua Swansea 1-2.

Quay lại cuộc ăn chơi của McIlroy, các tay săn ảnh phát hiện tay golf này rất thân mật với một người đẹp khoảng 25 tuổi, và đến từ Holywood, Mỹ, khiến gây nghi ngờ đây là bạn gái mới của anh.



McIlroy và Wozniacki thuở còn mặn nồng - Ảnh: AFP

Kể từ sau khi chia tay Wozniacki dù trước đó hai người đã đính hôn, McIlroy liên tục cặp kè với nhiều người đẹp tóc vàng khác, nhưng chưa có ai được giới thiệu công khai.

Giang Lao

