“Tay đấm quý tộc” Ricky Hatton lòi mặt nghiện ngập

Làng boxing nước Anh đang rúng động khi tờ News of the World vừa có được đoạn phim quay cảnh tượng nhà cựu vô địch quyền Anh thế giới, Ricky Hatton đang hít cocaine trong một buổi tiệc trác táng kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ, với rượu mạnh và ma túy tại một khách sạn ở Manchester.

Hatton là một trong những gương mặt thể thao nổi tiếng và được trọng vọng bậc nhất ở xứ sở sương mù. Tay đấm 31 tuổi có biệt danh “Sát thủ” (Hitman) này đã giành vô số chức vô địch quyền Anh thế giới từ hạng nhẹ (Light Welterweight) đến hạng trung (Welterweight). Với những chiến tích lừng lẫy này, vào năm 2007 Hatton cũng đã được Hoàng gia Anh phong tước hiệu MBE (Most Excellent Order of the British Empire - Thành viên danh dự của Đế chế Anh), một trong 5 tước hiệu được Nữ hoàng Anh phong cho những công dân Anh có đóng góp đáng kể cho xã hội Anh.

Tuy nhiên, những gì thể hiện trong đoạn phim cho thấy đằng sau bề ngoài đáng kính của Hatton là một con nghiện ma túy hạng nặng. Bằng chứng là trong đoạn phim, Hatton đã hít một lúc hết 3 đường cocaine với một phong cách rất… chuyên nghiệp. Không chỉ có vật chứng là đoạn phim, tờ News of the World còn có được một nhân chứng rất thuyết phục về việc Hatton nghiện nặng, đó là bạn thân của Hatton, nữ võ sĩ quyền Anh ĐKVĐ Ireland, Emma Bowe. Nữ võ sĩ 29 tuổi này cũng chính là người đã quay đoạn phim chấn động nói trên.

“Anh ta (Hatton) trải số cocaine ra thành 3 đường khổng lồ trên mặt bàn trang điểm, tôi đứng nhìn anh ta làm, thật sự rất nhiều cocaine. Rồi anh ta cuộn một tờ 20 bảng lại thành một cái ống đặt vào mũi và cứ thế hít hết đường này tới đường khác”, Bowe thuật lại.

Cô này cũng cho biết lúc đó Hatton đã say mèm sau khi uống khoảng 7 suất rượu mạnh Sambuca của Ý, 5 lít bia Guinness, 4 suất rượu vodka và thêm khoảng 2 ly lớn rượu vang. Thật ra, việc hít một lúc 3 đường cocaine chẳng nhằm nhò gì so với “công lực” của Hatton. Dân chơi nhà giàu ở Manchester còn truyền tai nhau rằng tay đấm này có lần lập kỷ lục hít một hơi hết 7 đường cocaine trong một lần ăn chơi khác.

Thật ra, chỉ những ai không biết Hatton mới thấy sốc với những thông tin do tờ News of the World vừa khui ra, chứ giới ăn chơi ở Manchester chẳng lạ gì bản chất thật của võ sĩ lắm tài nhiều tật này. Tại Manchester, Hatton có hẳn một hội bạn ăn chơi thân thiết gồm toàn các VĐV triệu phú. Trong số đó có 2 gương mặt rất quen thuộc và nổi tiếng vì các “thành tích đen”. Một người chính là tiền đạo Wayne Rooney của CLB Manchester United, người vừa bị phanh phui “đi đêm” với gái làm tiền khi vợ mang bầu. Còn người kia là tiền vệ của Newcastle, Joey Barton, từng phải ngồi tù vì tội hành hung người khác. Ngày trước, khi tiền vệ Cristiano Ronaldo còn chơi cho M.U, Hatton đã từng lên truyền hình dọa đánh cầu thủ người Bồ Đào Nha này. Đơn giản vì lúc đó bạn hữu Rooney của Hatton không ưa Ronaldo.

Nguyên Chính