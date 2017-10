Tên của Shakira bị cấm đặt cho các bé gái ở Mexico

(TNO) Sau quê nhà Colombia, đến phiên Mexico trở thành quốc gia 'tẩy chay' nữ ca sĩ nổi tiếng Shakira. Tất cả cũng vì clip nóng bỏng do nàng WAGs đang chiếm giữ trái tim của hậu vệ Gerard Pique đóng cùng với người đồng nghiệp Rihanna cách đây không lâu.

>> Pique và Shakira là 1 trong các cặp đôi quyền lực nhất thế giới

>> Bạn gái Pique bị tẩy chay tại quê nhà

>> Bạn gái Pique đóng cảnh nóng với… Rihanna



Shakira (ngồi) đang gặp khá nhiều rắc rối vì bài hát vừa cho ra mắt - Ảnh: Zimbio

Bài hát mang tên Can't Remember To Forget You (tạm dịch: Không thể nhớ để quên) nằm trong album mới nhất của nữ ca sĩ người Colombia đã và đang giành được tiếng vang trên thế giới khi thu hút hàng triệu lượt nghe trên Youtube. Song, có ai ngờ điều này lại mang đến nhiều phiền toái cho Shakira.

Vừa qua, các nhà chức trách tại Mexico đã thống nhất cùng nhau để phê duyệt điều luật cấm các bé gái được đặt theo tên của Shakira. Đó là bởi cảnh "nóng" giữa Shakira và Rihanna bị cho là không phù hợp với văn hóa và thuần phong mỹ tục ở quốc gia này.

Theo đó, các nhà chức trách không muốn các bé gái bị ảnh hưởng bởi lối sống lệch lạc giống như hành động do Shakira thể hiện trong đoạn clip của mình. Cụ thể, họ cho rằng cảnh quay nóng bỏng giữa hai ca sĩ không khác nào đang diễn tả về mối quan hệ đồng tính nữ. Thậm chí, có người còn kết luận đoạn clip ướt át nói trên là vô đạo đức.

Báo chí Mexico cũng cho biết hồi tháng 12 qua thì một điều luật tại đây cũng được ban hành để ngăn chặn việc sử dụng tên gọi nhằm châm biếm hay sỉ nhục ai đó.

Mới hồi đầu tháng 2, quan chức Marco Fidel Ramirez trong hội đồng thành phố Bogota (Colombia) đã yêu cầu đài truyền hình quốc gia cấm chiếu những hình ảnh trong album của Shakira để bảo vệ trẻ em.

Theo trang Balonrosa, đoạn clip của Shakira không chỉ bị chỉ trích vì cảnh đồng tính nữ mà còn xuất hiện thêm cảnh nàng WAGs này vô tư hút thuốc trên môi như một cách gián tiếp kêu gọi giới trẻ vô tư hút thuốc.

Đức Trường

Đức Trường