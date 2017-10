Thể thao Anh rúng động với xì-căng-đan sex mới

(TNO) Thể thao Anh tiếp tục vướng vào các vụ bê bối tình ái sau khi ngôi sao Mike Tindall bị cáo buộc quan hệ với một phụ nữ bí ẩn và ba cầu thủ khác bị xử lý kỷ luật do quấy rối tình dục một phụ nữ ở khách sạn tại Dunedin, nơi đội tuyển bóng bầu dục nước này đóng quân để tham dự Rugby World Cup 2011 (bóng bầu dục) tại New Zealand.

Sự kiện trên khiến dư luận Anh rúng động khi Mike Tindall đang mang băng thủ quân đội tuyển bóng bầu dục Anh và là chồng của Zara Phillips, cháu gái lớn của Nữ hoàng Elizabeth II. Cầu thủ này bị tờ The Mail on Sunday tố giác đã khá thân mật với một phụ nữ trong quán bar ở Queenstown (New Zealand), sau đó cùng đưa nhau đến một quán bar khác, nơi cả hai được cho là đã trải một đêm "vợ chồng".

Tuy nhiên, Tindall chỉ thừa nhận có “hôn hít” với người đẹp và phủ nhận chuyện 'lên giường". Trong khi đó, The Mail on Sunday còn cho biết họ giữ những bức ảnh để chứng minh sự việc của Tindall.

Chưa dừng lại ở đó, tờ The Mirror còn phanh phui vụ đáng xấu hổ khác khi ba cầu thủ bóng bầu dục của tuyển Anh đã ép một phụ nữ làm việc cho khách sạn ở Dunedin vào phòng, sau đó có những hành động “quấy rối tình dục”. Tờ báo này tiết lộ ba cầu thủ James Haskell, Dylan Hartley và Chris Ashton sau khi kéo cô gái trên vào phòng đã buông ra những lời lẽ “dâm dục”, rồi lấy máy quay phim người phụ nữ nói trên.

Sự việc trên khiến HLV Martin Johnson của tuyển bóng bầu dục Anh hết sức tức giận và phải đứng ra xin lỗi người phụ nữ đang làm việc cho khách sạn và người hâm mộ. “Tôi đã nói chuyện với người quản lý khách sạn và gửi lời xin lỗi đến cô nhân viên. Các cầu thủ cũng rất hối hận với hành động của mình. Tuy nhiên, tôi cho rằng sự cố của Mike Tindall hoàn toàn không chính xác khi anh ấy trở về khách sạn một mình từ quán bar đầu tiên”, HLV Martin Johnson nói với AFP.

Liên tục những vụ việc trên đã khiến các quan chức thể thao và người hâm mộ Anh hết sức tức giận khi nó làm xao lãng việc đội tuyển tập trung cho trận tứ kết gặp Pháp trên sân Eden Park ở Auckland vào thứ 7 tuần này, 8.10.

Tây Nguyên