Thông tin khủng bố World Cup

Hãng tin AFP dẫn lời phát ngôn viên của cảnh sát trưởng quốc gia Nam Phi Nonkululeko Mbatha tuyên bố: “Cảnh sát Nam Phi vẫn đang nỗ lực xác minh”. Trong khi đó, phát ngôn viên lực lượng cảnh sát - đại tá Vish Naidoo lại nói: “Tôi không biết gì về âm mưu đó cả. Chúng tôi không được thông báo. Chúng tôi phải gọi điện thoại sang Iraq, đó là bước tiếp theo”. Ông Naidoo cho biết thêm cảnh sát Nam Phi sẽ điều tra các cáo buộc và phối kiểm với cơ quan chức trách Iraq đã bắt giữ nghi can trên, theo hãng tin AP.

Trước đó, thiếu tướng Qassim Atta, phát ngôn viên của cơ quan an ninh Baghdad (Iraq), tuyên bố Abdullah Azzam Saleh Misfar al-Qahtani - một người Ả Rập Xê Út 30 tuổi, bị Iraq bắt cách đây 2 tuần - “đã tham dự vào việc hoạch định một hành động khủng bố ở Nam Phi trong dịp World Cup”, theo AFP. Ông Atta nói thêm rằng Qahtani, người đảm trách an ninh cho al-Qaeda tại Baghdad, đã liên lạc với Ayman al-Zawahiri, phó tướng của trùm khủng bố Osama bin Laden, “để tổ chức kế hoạch do al-Qaeda bí mật sắp đặt”.

Tướng Atta không tiết lộ thêm chi tiết về kế hoạch tấn công World Cup của al-Qaeda tại Iraq, cũng không cho biết thông tin đã được thu thập như thế nào. Tuy nhiên, ông cho hay Qahtani đã tham gia vào việc hoạch định một số vụ tấn công đồng loạt nhằm vào các khách sạn ở Baghdad vào tháng 1 khiến 36 người thiệt mạng, cũng như việc tổ chức 5 vụ đánh bom cài trên xe làm 127 người chết ở thủ đô Iraq vào tháng 12.2009.

Thông tin về âm mưu khủng bố nhằm vào World Cup xuất hiện khi cảnh sát và quân đội Nam Phi diễn tập chống bắt cóc ở quận kinh doanh Sandton của Johannesburg nhằm biểu thị tinh thần sẵn sàng bảo vệ sự kiện bóng đá quan trọng nhất hành tinh. “Kế hoạch toàn diện của chúng tôi xem xét từ những hành động phạm tội nhỏ nhất đến hình thức tội phạm nguy hiểm và quy mô chẳng hạn như khủng bố”, AFP dẫn lời phát biểu của Cảnh sát trưởng quốc gia Nam Phi Bheki Cele trước khi có thông tin từ Iraq. Ông nhấn mạnh: “Trong khi không có quốc gia nào có thể khoe khoang rằng họ miễn nhiễm với các hoạt động khủng bố, vấn đề then chốt là nếu một sự cố xảy ra, chúng tôi sẽ phản ứng như thế nào. Điều khiến cho chúng tôi phải tăng cường cảnh giác trong kế hoạch an ninh của mình là Nam Phi sẽ đón tiếp cả thế giới”.

Nam Phi sẽ triển khai 41.000 cảnh sát trong suốt thời gian diễn ra World Cup từ 11.6 đến 11.7 tới. Quân đội được đặt trong tình trạng báo động cao để sẵn sàng hỗ trợ, và các tòa án đặc biệt sẽ được thiết lập để xét xử bất kỳ hành động tội phạm nào liên quan đến World Cup.

Cảnh sát trưởng quốc gia Nam Phi Bheki Cele tuần qua tuyên bố rằng ông không biết đến bất kỳ mối đe dọa an ninh nào đối với giải bóng đá World Cup sẽ khai mạc vào ngày 11.6 tới. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Thanh Niên, Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam Ratubatsi Super Moloi cũng nói rằng Chính phủ Nam Phi chưa có thông tin về mối đe dọa khủng bố của al-Qaeda đối với World Cup và chưa có quốc gia nào cung cấp cho Nam Phi thông tin như thế.

