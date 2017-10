Tình địch của Ronaldo mê Liverpool như điếu đổ

(TNO) Nam diễn viên nổi tiếng Dwayne Johnson của Hollywood cho biết mình là tín đồ cuồng nhiệt của đội bóng Liverpool.

>> Mặc kệ Irina và Dwayne Johnson, Ronaldo tìm người mới

>> Irina Shayk tích cực 'khoe hàng' thời hậu Ronaldo

>> Irina Shayk từng tự ti bên cạnh Ronaldo

>> Irina Shayk khỏa thân chọc tức Ronaldo

>> Irina Shayk bị nghi ngờ 'giải sầu' với Lewis Hamilton



"The Rock" bỗng khoe mình yêu thích trên Instagram

Thời gian gần đây, tên tuổi Dwayne Johnson, hay còn gọi "The Rock" được nhiều người hâm mộ chú ý đến. Một phần vì tiếng tăm của ngôi sao này trong làng giải trí, một phần do anh dính đến cô bạn gái cũ Irina Shayk của Cristiano Ronaldo. Có tin đồn Irina chủ động bỏ Ronaldo để chạy theo "The Rock".

Gần đây, nam diễn viên cơ bắp từng là cựu đô vật của WWE tiết lộ rất mê đội bóng Liverpool. Thông qua mạng xã hội Instagram, "The Rock" cho đăng tấm hình bản thân chụp cùng với khẩu hiệu "You'll never walk alone" rất quen thuộc và gắn bó với Liverpool kèm theo thông điệp: "Bạn sẽ không bao giờ rock một mình, ý tôi là đi một mình".

Chuyện "The Rock" mê Liverpool sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tình địch Ronaldo trước đây không khoác áo Manchester United, đối thủ không đội trời chung với Liverpool. Theo đó, nhiều người tin việc "The Rock" ủng hộ Liverpool giống như khiêu khích tay săn bàn hàng đầu của Real Madrid và thể hiện rõ sự thù địch qua cả đội bóng yêu thích.

Đức Trường