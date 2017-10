Tottenham kêu gọi hoãn ngày khai mạc Premier League

>> Hủy bỏ trận Anh - Hà Lan vì bạo động

Ở trận đầu tiên (lúc 21 giờ, 13.8 - giờ VN), Tottenham sẽ tiếp Everton ngay trên sân nhà White Hart Lane. Tuy nhiên, bên ngoài khu vực sân White Hart Lane hiện nay rất lộn xộn. "Tuần trước chúng tôi còn nghe tiếng súng nổ, thậm chí những kẻ bạo động còn vác súng đi khắp nơi...", tờ Daily Mail dẫn lời một fan hâm mộ của Tottenham.

Gần đây nhất là việc Hiệp hội Bóng đá Anh đã quyết định hủy bỏ trận giao hữu quốc tế giữa tuyển Anh và Hà Lan dự định diễn ra trên sân Wembley vào 2 giờ sáng mai, 11.8 (giờ VN). Trước đó, trận giao hữu giữa Ghana và Nigeria (dự kiến diễn ra vào ngày 9.8) trên sân Vicarage Road, sân nhà của CLB Watford, thuộc thành phố Hertfordshire - giáp London, cũng đã bị hoãn vì lý do an ninh. 4 trận đấu ở Carling Cup cũng được hoãn vì lý do tương tự...

Phát biểu trên tờ The Sun, hậu vệ người Pháp Younes Kaboul (Tottenham) cho biết: "Bây giờ chúng tôi không biết có thể ra sân vào thứ Bảy này hay không. Tình trạng bạo động lan rộng ra khắp nơi. Thật nguy hiểm...". Tiền vệ người Hà Lan Van der Vaart cũng chia sẻ quan điểm với người đồng đội ở Tottenham: "Tôi tự hỏi bản thân có nên ra sân hay không khi mức độ nguy hiểm mỗi lúc một cao. Mấy ngày qua chúng tôi (cầu thủ Tottenham) liên tục dán mắt lên tivi. Rất may vợ tôi, Sylvie, không ở nước Anh nhưng tôi cũng không thể gọi điện được cho cô ấy...".

Trong khi đó, một hậu vệ khác của Tottenham là Benoit Assou-Ekotto lại "dũng cảm" tuyên chiến với tình trạng bạo động. Anh nói với AFP: "Tôi chưa gặp vấn đề này lần nào. Nhưng thật xấu hổ. Dường như họ không muốn quay lại với cuộc sống bình yên. Tôi hy vọng trận đấu với Everton sẽ không bị hoãn lại. Nếu bị hoãn, chúng tôi sẽ phải thi đấu đến 2 trận trong một tuần, rất mệt mỏi. Tôi cũng hy vọng bóng đá sẽ giúp mọi người "hạ nhiệt"...".



Những gương mặt đầy lo lắng của các tuyển thủ Anh sau khi trận giao hữu với Hà Lan bị hoãn vì tình trạng bạo động ở London - Ảnh: AFP

Cùng với Tottenham, một số cầu thủ của Chelsea, M.U và Liverpool cũng đồng loạt lên tiếng yêu cầu nên hoãn lại ngày khai mạc Premier League. Ban tổ chức giải Premier League và Hiệp hội bóng đá Anh hứa sẽ đưa ra quyết định (có hoãn hay không) vào thứ ngày mai (11.8).

Bảo Nghi