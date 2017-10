Trezeguet phủ nhận đã 'qua đêm' với người đẹp bốc lửa

(TNO) Cách đây ít tháng, báo giới Argentina đồn ầm chuyện tiền đạo David Trezeguet hẹn hò với người đẹp bốc lửa Virginia Gallardo. Gallardo khá nổi tiếng tại xứ Tango nhờ thường xuyên chụp hình nóng bỏng cho các tạp chí và thường xuyên góp mặt trên truyền hình.

>> David Trezeguet hẹn hò với bạn gái mới?

>> Trezeguet chào sân Nou Camp

>> Trezeguet đến Al Ittihad?



Cô bạn gái bốc lửa của Trezeguet - Ảnh: Primicias

Gần đây, chương trình AM của kênh Telefe còn cho biết, Trezeguet đã đưa Gallardo về nhà sống chung. Họ còn cho biết đã nhiều lần chứng kiến Trezeguet đưa đón Gallardo về nhà, ở qua đêm. Chính điều này đã khiến chân sút một thời của tuyển Pháp rất tức giận.

Trezeguet khẳng định những gì mà kênh Telefe đưa là sai sự thật. Cây săn bàn này cho biết anh là một người sống nguyên tắc nên không bao giờ có chuyện đưa Gallardo về nhà sống chung.

Trước đây, Trezeguet đã có một đời vợ là người đẹp Beatrice Villalva. Tuy nhiên, hai người chia tay nhau hồi năm ngoái khi Trezeguet quyết không quay về châu Âu thi đấu. Sau khi đường ai nấy đi, Trezeguet vẫn sống một mình cho đến khi có tin đồn hẹn hò với Gallardo.

Trước phản ứng của Trezeguet, kênh Telefe nói rằng: “Trezeguet có thể không đưa Gallardo về nhà nhưng anh lại có thể đến nhà Gallardo”.

Trái ngược với tính nguyên tắc của Trezeguet, Gallardo được biết đến như một người đẹp phóng túng trong tình cảm. Hồi đầu năm nay, sau khi chia tay bạn trai là tuyển thủ bóng chuyền Guillermo Garcia, Gallardo đã lên báo than thở chuyện khó khăn của mình do “nghiện sex” như Tiger Woods. Chỉ khi có tin đồn cặp kè với Trezeguet thì Gallardo mới bớt than thở.

Hồ Khuê