Trung vệ Chí Công bị chém

Theo lời kể của Chí Công thì anh không quen biết gì với nhóm côn đồ này và cũng chưa hết bàng hoàng không hiểu vì sao bị chém. Theo chẩn đoán của bác sĩ, vết thương tuy không nặng nhưng Chí Công phải nghỉ ít nhất 1 tuần. Trước mắt do bị 2 thẻ vàng nên trận đấu cuối tuần này với Hà Nội ACB tại sân Hàng Đẫy sẽ không có sự phục vụ của anh.

Chiều 16.3, Chí Công đã được CLB Becamex Bình Dương đưa về nhà, đồng thời đề nghị Công an tỉnh Bình Dương có biện pháp bảo vệ an toàn cho các thành viên CLB để các cầu thủ an tâm. Ban đầu, Công an thị xã Thủ Dầu Một đặt nghi vấn có thể do mâu thuẫn trong lúc Công tham gia trận bóng vào chiều 15.3 ở sân cỏ nhân tạo Bảo Châu tại phường Phú Hòa. Đây là trận Công tham gia với tư cách cá nhân, theo lời mời của bạn Công. Dự kiến ngày 17.3, Công sẽ phải tường trrình rõ sự việc tại Công an thị xã Thủ Dầu Một.

Kim Cương - Bảo Long