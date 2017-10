Trung vệ Trần Chí Công: “Tôi không liên quan đến chuyện bán độ”

Chiều qua 17.3, trung vệ Trần Chí Công (CLB bóng đá Becamex Bình Dương) đã phủ nhận thông tin bị truy sát do liên quan đến bán độ.

Sau nhiều lần liên lạc qua điện thoại với Chí Công không được, phóng viên Thanh Niên đã tìm đến nhà trọ của anh tại P.Thuận Giao, TX Thuận An (Bình Dương). Công cho biết, sức khỏe và tinh thần của anh đã tiến triển tốt hơn. Tuy nhiên, lãnh đạo CLB không cho phép tiếp xúc và trả lời qua điện thoại nên anh không nghe máy. Trong tường trình gửi Công an TX Thủ Dầu Một, Công cho biết: khoảng 21 giờ 35 phút, sau khi chơi bóng đá ở sân cỏ nhân tạo Bảo Châu (P.Hiệp Thành, TX Thủ Dầu Một), Chí Công cùng Đỗ Chí Đạt đi trên một xe gắn máy tìm chỗ ăn tối. Khi đi đến ngã tư đường Phú Lợi - Lê Hồng Phong, có một đôi nam nữ vượt lên trước, nhìn vào Chí Công hỏi giọng Thanh Hóa (hoặc Nghệ An): “Mày tưởng tao không biết mày hả, mày tưởng tao không ở đây hả”. Sau đó, xuất hiện nhóm thanh niên khoảng 20 người xả mã tấu chém liên tục vào người Chí Công gây thương tích ở 2 cánh tay và lưng.



Trung vệ Trần Chí Công đang trao đổi với PV Thanh Niên - Ảnh: Kim Cương

Trong buổi sáng 17.3, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TX Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã lấy lời khai của Chí Công và Đỗ Chí Đạt cũng như làm việc với một số nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Theo nguồn tin từ CLB bóng đá Bình Dương cũng như một số hội viên Hội Cổ động viên CLB Bình Dương, việc hành hung Chí Công nhiều khả năng do một số cổ động viên quá khích người Thanh Hóa đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương làm. Có lẽ do tức tối vì bàn thắng của Chí Công mang lại chiến thắng cho Bình Dương, nhất là cách ăn mừng của Chí Công với nắm đấm và hai tay giật mạnh thể hiện sự phấn khích hướng về phía khán đài có CĐV Thanh Hóa chẳng khác gì kiểu chọc tức nên vài phần tử quá khích đã rắp tâm trả đũa. (T.Thành)

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Chí Công chỉ cung cấp được 1 biển số xe (61X1-...71) mà anh nhớ không rõ do người thanh niên da trắng, cao khoảng 1m65 (nói giọng Thanh Hóa hay Nghệ An) cầm lái dẫn đầu nhóm thanh niên truy sát mình.

Trước luồng dư luận cho rằng Chí Công bị truy sát vì liên quan đến việc bán độ hoặc dàn xếp tỷ số trong các trận đấu anh vừa tham gia, trung vệ này phủ nhận: “Tôi không hề liên quan và không bán độ bất kể trận đấu nào”. Trong lúc đang trao đổi với Thanh Niên, thì mẹ của cầu thủ A.Đ đến nhà trọ thăm Chí Công. Dù thấy PV, nhưng bà cũng buột miệng hỏi: “Cô nghe nói lúc kết thúc hiệp 1 trận Bình Dương - Thanh Hóa (giải V-League 2011 - PV) có người nói mày bán độ gì đó. Có không?”. Công đáp: “Không có cô ơi, người ta đồn vậy chết con”. Sau đó Công còn giải thích thêm trận này anh ghi bàn ấn định tỷ số 4-3 đem lại chiến thắng cho đội nhà mà bán độ cái gì.

Còn mâu thuẫn xuất phát từ việc cá độ trong sân cỏ nhân tạo Bảo Châu dẫn đến vụ truy sát cũng được Chí Công loại trừ. “Trong trận đó, tôi tham gia với tính cách giao hữu cùng các cầu thủ không chuyên nghiệp và cũng không hề cá độ trong sân bóng”, Công nói.

Trao đổi với Thanh Niên qua điện thoại về tiến độ điều tra, thượng tá Thượng Cửu Long, Trưởng công an TX Thủ Dầu Một cho biết, trước mắt công an đang tập trung khoanh vùng các đối tượng nghi vấn để làm rõ nguyên nhân tấn công Chí Công.

Cuối ngày 17.3, Công an TX Thủ Dầu Một vẫn chưa tiết lộ việc khởi tố vụ án để điều tra.

Kim Cương