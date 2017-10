Truy tìm kẻ dọa giết Federer

Giải quần vợt Shanghai Rolex Masters 2012 (diễn ra từ ngày 8 - 14.10) vừa phải gấp rút tăng cường an ninh, sau khi một một thành viên của mạng xã hội lớn ở Trung Quốc Baidu.com đưa ra lời đe dọa giết tay vợt số 1 TG Roger Federer.

Tài khoản có tên “Blue Cat Polytheistic Religion Founder 07” viết: “Ngày 6.10, tôi sẽ ám sát Federer để hủy diệt quần vợt”, kèm theo bức ảnh tay vợt huyền thoại người Thụy Sĩ bị “xử trảm” ngay trên sân.

Theo tờ Shanghai Youth Daily, lời đe dọa trên khiến BTC chức giải hết sức lo lắng khi trong lịch sử quần vợt từng xảy ra những vụ CĐV quá khích nhảy vào sân tấn công các tay vợt.

Giám đốc giải đấu Yang Yibin trấn an: “Chúng tôi đặc biệt lưu tâm đến vấn đề an ninh để đảm bảo an toàn cho các tay vợt”.

Hiện cảnh sát Thượng Hải đã mở cuộc điều tra để truy tìm người đưa ra lời đe dọa trên.

Hôm qua, để phòng ngừa những trường hợp xấu, sau khi xuống sân bay, Federer và gia đình đã được đưa từ phòng VIP của sân bay đến thẳng khách sạn trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh.

N.Khoa

