Tuyển muay Việt Nam may mắn thoát chết từ vụ nổ bom ở trung tâm Bangkok

(TNO) Phóng viên báoThanh Niên Online đã có mặt ở Bangkok vào hôm qua và đã nghe một số thành viên đội tuyển muay Việt Nam đang thi đấu giải Cúp thế giới kể lại, họ đã may mắn thoát chết sau vụ nổ bom rung chuyển thủ đô Thái Lan vào chiều tối 17.8.

Các thành viên nữ của tuyển muay Việt Nam tại Cúp thế giới - Ảnh: Trí Thiện

Sáng nay tại khách sạn Twin Tower, một trong những địa điểm cư trú của các đoàn tham dự giải muay Cúp thế giới có rất đông cổ động viên đứng ngồi nhốn nháo. Trong đó đoàn Ấn Độ và Việt Nam vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự cố nổ bom diễn ra vào chiều tối 17.8. Một số thành viên của 2 đội này còn cho biết không thể chợp mắt được cả đêm khi chứng kiến những gì xảy ra bên cạnh mình, nhất là cảnh kinh hoàng ở gần đền Erawan tại khu vực trung tâm Bangkok, rất gần địa điểm thi đấu của giải (sân vận động quốc gia).



Bà Đỗ Nguyệt Hồ Thu, phó giám đốc công ty Newsport, đơn vị bảo trợ cho đội tuyển muay Việt Nam tham dự giải theo hình thức xã hội hóa kể lại với giọng thảng thốt: “Chúng tôi tháp tùng đội tuyển muay Việt Nam do TP.HCM đại diện dự Cúp thế giới với quyết tâm giành thành tích về cho đất nước. Vì đây là giải đấu quy tụ hơn 500 VĐV của 102 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia nên lịch thi đấu kéo dài và VĐV cũng rất khó để tìm kiếm huy chương. Chính vì vậy khi sang Bangkok cả đoàn đã kéo đi chùa cầu may.

Hôm trước ngày xảy ra vụ nổ, chúng tôi đã đến đền Erawan này ngay trung tâm Bangkok và cũng gần điểm thi đấu ở sân vận động quốc gia để thắp hương và hi vọng nếu được phù hộ sẽ trả lễ ngay sau đó”.

Quang cảnh bên ngoài ngôi đền Erawan sau vụ nổ bom - Ảnh: Reuters
Cô Lê Thu Hương, săn sóc viên của đội chưa hết xúc động nói: "Sở dĩ chúng tôi đến đây vì được biết ngôi đền này rất linh, ngay tuyển bóng đá Thái Lan trước khi thi đấu vòng loại World Cup 2018 vừa rồi với tuyển Việt Nam, HLV Kiatisak cũng đã đưa cả đội đến đây để thắp hương. Và đúng là có chút may mắn thật khi võ sĩ Thanh Trúc đã xuất sắc thắng knock-out võ sĩ người Pháp ngay hôm sau.

Khoảng 18 giờ chiều 17.8 vừa đấu xong, chúng tôi quyết định đi trả lễ sau đó còn thời gian thì lang thang khu trung tâm. Trên đường đến đền Erawan, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà chúng tôi lại không vào ngay đền, một phần vì thời điểm đó người đến thắp hương rất đông nếu đến phải xếp hàng rồng rắn, phần khác do đói bụng, chúng tôi rẽ vào một trung tâm mua sắm gần đó để ăn.

Khoảng hơn nửa giờ sau chúng tôi thấy mọi người chạy tán loạn, cửa siêu thị đóng sập xuống, ai nấy nhốn nháo chạy ra. Chúng tôi ngỡ ngàng vì chẳng nghe thấy tiếng nổ gì do bên trong cách âm. Nhưng khi bước ra ngoài, ai nấy đều hoảng hồn như không tin vào mắt mình trước cảnh tựơng quá thê lương ngay bên ngoài ngôi đền. Người người nằm la liệt, kêu cứu. Lúc đó chúng tôi mới biết mình vừa may mắn thoát chết”.

Tuyển thủ muay Trần Thị Thanh Trúc (áo đỏ) sau khi thi đấu xong vòng tứ kết hạng cân 48 kg - Ảnh: Trí Thiện
Tuyển thủ Trần Thị Thanh Trúc, người đã cầm chắc huy chương đồng khi lọt vào bán kết hạng cân 48 kg và tranh với đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 20.8, giọng vẫn còn hơi run: "Vừa đấu xong trận tranh gặp võ sĩ người Pháp, em đã tự nhủ với mình là phải đi trả lễ ở ngôi đền này vì hôm trước em đến đền chỉ cầu sao vào bán kết và có huy chương là được.

Vì thế sau khi lọt vào bán kết, em quyết tâm cùng chị em trong đội đi ngay. Nào dè chuẩn bị đi thì em được thông báo lịch có thể sẽ đấu dồn vào hôm sau, nên VĐV cần phải chuẩn bị tâm lý tốt để tiếp tục cuộc chơi. Vì vậy em buộc phải quay về khách sạn và tự hứa thôi đấu xong sẽ đi trả lễ, chỉ có lãnh đội và vài thành viên khác đi thôi. Em cũng nghĩ mình may mắn nếu chiều đó em đến đền này thì chắc giờ này không thể tiếp tục dự Cúp thế giới rồi”.



Theo ông Giáp Trung Thang, lãnh đạo đội tuyển muay Việt Nam cho biết, do tình hình an ninh bất ổn ở Bangkok nên sau đại hội của Liên đoàn muay quốc tế (IFMA) vào ngày 19.8 và trận buộc phải đấu tranh vào chung kết của Thanh Trúc vào chiều 20.8, đội muay Việt Nam sẽ nhanh chóng về lại Việt Nam.

