Tuyển nữ Mỹ khiếp vía trong vụ nổ súng chết người ở Vancouver

(TNO) Toàn bộ thành viên của tuyển nữ Mỹ vừa trải qua một đêm kinh hoàng khi nơi đóng quân của đội ở khách sạn Vancouver (British Columbia, Canada) xảy ra một vụ bắn giết khiến một người tử vong vào đêm 17.1 (giờ địa phương).

Tuyển nữ Mỹ đến Vancouver để tham dự vòng loại Olympic môn bóng đá nữ khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (2012 CONCACAF Women's Olympic Qualifying Tournament).

Đóng quân ở khách sạn nói trên còn có các tuyển nữ Cuba và Cộng hòa Dominica.

Cảnh sát địa phương xác nhận vụ nổ súng xảy ra trong nhà hàng của khách sạn Vancouver khiến một người đàn ông chết ngay tại chỗ.

Tên nạn nhân sau đó được xác định là Sandip Duhre (36 tuổi), người từng liên quan đến các vụ buôn bán ma túy vào những năm 1990. Vì vậy, đây có thể là một vụ thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng.

Vụ nổ súng đã gây hoang mang cho các đội tuyển đang ở tại khách sạn, trong đó có một số cầu thủ tỏ ra hết sức lo sợ về sự an toàn khi tham gia giải.

“Chúng tôi cảm thấy rất sợ hãi. Tuy nhiên do đã từng đi nhiều quốc gia lớn, nhỏ để tham dự các giải đấu, nên có lẽ vụ việc không đến nỗi ảnh hưởng đến phong độ của đội bóng”, một cầu thủ của tuyển Mỹ cho biết.



Vết đạn còn để lại dấu trên cửa kính của khách sạn Vancouver - Ảnh: Vancouversun

Để trấn an, lãnh đạo của đội tuyển Mỹ đã phải lên tiếng xác nhận các thành viên đội tuyển vẫn an toàn và an ninh sẽ được tăng cường suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Ngay sau sự việc xảy ra BTC cũng có mặt tại hiện trường và tuyên bố 99% thành viên các đội tuyển không có mặt trong thời điểm xảy ra nổ súng.

Giải sẽ bắt đầu khởi tranh vào ngày 19.1 (giờ địa phương) với 8 đội thuộc vùng CONCACAF và sẽ kết thúc vào ngày 29.1.

Tây Nguyên