Usain Bolt từng lờ đi lệnh cấm 'sex'

(TNO) Trong quyển tự truyện của mình, người đàn ông chạy nhanh nhất hành tinh Usain Bolt tiết lộ anh từng là một kẻ 'bất kham' và không ít lần cãi lời huấn luyện viên (HLV).

>> Usain Bolt mách nước chuyển nhượng cho M.U

>> Usain Bolt hoàn tất hattrick huy chương vàng

>> Bolt giành lại ngôi vương 100m thế giới



Bolt vừa xuất bản tự truyện - Ảnh: AFP

Như đã biết, Usain Bolt được xem là một huyền thoại trên đường đua điền kinh với nhiều huy chương giành được tại Olympic, đồng thời đang giữ kỷ lục thế giới. Ngoài tài năng vốn có, người ta cho rằng góp phần công sức để tạo nên một Usain Bolt vĩ đại phải kể đến HLV Glen Mills của VĐV người Jamaica.

Tuy nhiên, Bolt dường như lại không ủng hộ quan điểm này. Ngược lại, anh thậm chí còn cho rằng bản thân có thể đã hóa điên, nếu tuân theo lời khuyên từ vị HLV của mình. Điều này được chính “tia chớp” Bolt tiết lộ trong quyển tự truyện “Faster than Lightning: My autobiography” (tạm dịch: Còn nhanh hơn tia chớp: Tự truyện của tôi) được đăng tải nhiều kỳ trên báo The Times.

“Có lần, Glen Mills khuyên tôi hãy tránh xa chuyện quan hệ tình dục vì điều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến thể lực. Nhưng nếu nghe theo lời ông ấy, hẳn giờ đây tôi đã hóa điên. Hơn hết, tôi biết mọi thứ cần phải tuân theo quy luật tự nhiên của nó…”, Bolt viết trong quyển tự truyện.

Qua những chia sẻ liên quan đến việc cự cãi với HLV nói trên, có thể thấy ngôi sao người Jamaica thật sự là cậu học trò bất kham. Lời khuyên của Glen Mills thực chất cũng chỉ muốn tốt cho cậu học trò vì theo ông những chuyện quan hệ tình dục, cũng như lao vào các cuộc vui thâu đêm suốt sáng sẽ phá sức cậu học trò.

Trong một diễn biến khác, ngôi sao Holywood Samuel L. Jackson hy vọng các nhà sản xuất sẽ thuyết phục được Usain Bolt tham gia bộ phim mới “The Secret Service”. Đạo diễn Matthew Vaughn hy vọng tác phẩm của mình sẽ có sự diễn xuất của nhiều ngôi sao tên tuổi, trong đó bao gồm cả cựu danh thủ David Beckham, người được kỳ vọng sẽ đồng ý đóng phim.

Đức Trường