Van Persie hát bài truyền thống của Liverpool

(TNO) Tiền đạo Robin Van Persie của Manchester United (M.U) vừa gây sốc khi trên trang Youtube xuất hiện một đoạn video clip ghi lại cảnh anh đang hát bài hát truyền thống của Liverpool là You'll never walk alone.

Van Persie say sưa hát bài truyền thống của Liverpool - Ảnh: Sport Mail

Van Persie vừa chuyển đến Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua từ Arsenal với giá chuyển nhượng 24 triệu bảng. Tiền đạo người Hà Lan ngay lập tức gây ấn tượng với 4 pha lập công cho đội bóng chủ sân Old Trafford.

Tuy nhiên, trên mạng Youtube vừa xuất hiện một đoạn video clip ghi hình Van Persie đang hát say sưa bài hát truyền thống của Liverpool là You'll never walk alone. Nếu thông tin này đến tai HLV Alex Ferguson thì tiền đạo người Hà Lan có thể gặp rắc rối.

Dù vậy, theo tìm hiểu của Sport Mail thì đó là đoạn video clip được quay vào tháng 7.2011, khi Van Persie đi chơi cùng bạn bè tại một quán bar ở Rotterdam, Hà Lan. Khi đó, chân sút này vẫn còn thuộc biên chế của Arsenal.

Có thể thấy rằng Van Persie có lẽ chỉ giỏi ghi bàn bởi trong đoạn video clip nói trên, anh hát bị lạc giọng và sai nhịp.

Khánh Uyên