Về nhà cùng vợ

Robinho rời Man City về khoác áo Santos (Brazil), một câu chuyện nghe như đùa nhưng nó là sự thật. Gilvan de Souza, cha của Robinho, đã có buổi làm việc chung với quan chức của 2 CLB và cho biết “90% Robinho sẽ thi đấu cho Santos trong thời gian tới theo hợp đồng cho mượn”. Santos muốn mượn Robinho trong 1 năm nhưng Man City chỉ muốn cho mượn trong 6 tháng để chờ bán chân sút này vào mùa hè.

Khó khăn nhất trong việc chuyển đổi CLB này là vấn đề tài chính được đả thông. Man City chấp nhận cho mượn Robinho không lấy tiền nhưng Santos phải chịu trách nhiệm trả tiền lương cho chân sút này. Tại Man City, Robinho hưởng lương 160.000 bảng/tuần nhưng anh chịu cắt lương một nửa để Santos có đủ khả năng thanh toán. Ước tính, Robinho mất khoảng 2 triệu bảng tiền lương trong 6 tháng đá cho Santos.

Tại sao Robinho lại nhất quyết rời Man City dù lương bị cắt giảm? Nếu hồi đầu mùa, Robinho chịu rời Man City thì không ai thắc mắc vì lúc đó mọi người biết HLV Mark Hughes ghét Robinho. Còn giờ HLV Mancini coi trọng Robinho như mọi tiền đạo khác. Vấn đề có lẽ là từ gia đình.

Mùa hè 2009, Robinho rất hạnh phúc khi cùng người bạn thời thơ ấu Vivian Junis làm lễ kết hôn. Sau đó, họ cùng sang Anh với đứa con trai Robinho Junior. Nhưng tại nước Anh, mọi thứ không dễ dàng cho gia đình Robinho. Các đồng hương của Robinho mùa trước như Elano, Jo đã dọn nhà sau đợt thanh lọc của Hughes và nhà Robinho bỗng cô đơn tại nước Anh. Tiền không giúp Robinho mua được niềm vui. Tờ News of the World cho biết mỗi tuần Robinho chỉ tiêu 16 bảng vì anh chẳng biết tiêu vào đâu. Chiếc xe Lamborghini trị giá 170.000 bảng cũng bỏ xó vì Robinho không quen lái xe tại Anh. Mỗi lần cùng vợ đi mua sắm, Robinho dùng... xe bus. Có tiền mà không được tiêu, thời tiết nước Anh lạnh giá, vợ lại than vãn vì phải xa quê. Robinho đành mất 2 triệu bảng để mua kỳ nghỉ 6 tháng tại quê nhà.

Hồ Khuê