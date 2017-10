Venus Williams trình làng bộ sưu tập thời trang mới

(TNO) Ngôi sao của làng quần vợt nữ thế giới Venus Williams đã cho ra mắt bộ sưu tập quần áo thể thao mới của mình tại tuần lễ thời trang New York, bắt đầu từ ngày 9.9 và kết thúc vào cuối tuần này.

Venus đang từng bước lấn sân sang lĩnh vực thời trang - Ảnh: Sport Mail

Sau khi kết thúc những trận tranh tài tại Olympic 2012 và giải Mỹ mở rộng, Venus Williams tiếp tục bước vào một thách thức mới. Đó là cho ra mắt bộ sưu tập quần áo thể thao mới tại tuần lễ thời trang New York.

Cách đây chưa lâu, Venus đã có thương hiệu thời trang của riêng mình mang tên EleVen. Trước đó, cô chị nhà Williams đã theo học các khóa thiết kế và lấy được bằng. Giờ là lúc Venus giới thiệu thành quả của mình trước công chúng.

Tay vợt người Mỹ đã mời một số nhân vật nổi tiếng như nhà vô địch quyền Anh hạng trung Michael Olajide, Albert Evans đến từ đoàn ballet New York hay ngôi sao Mitchell Kelly của chương trình So You Think You Can Dance, trình diễn các mẫu trang phục thể thao của cô.

Cách trình diễn các mẫu trang phục của những nhân vật này cũng gây ấn tượng. Thay vì đi catwalk như những người mẫu khác, họ trình diễn những bài biểu diễn với trang phục do Venus thiết kế.

"Trang phục thể thao rất phù hợp với phong cách của tôi. Vì vậy, tôi không gặp nhiều khó khăn trong việc thiết kế chúng. Với những bộ trang phục của tôi, bạn có thể sử dụng khi tập luyện, thi đấu hoặc đi chơi, ăn uống với bạn bè", Venus nói trên StyleBistro.

Khánh Uyên