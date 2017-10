Vợ của Peter Crouch không muốn dựa dẫm chồng

(TNO) Vốn là bà xã của “sếu vườn” Peter Crouch, song nàng WAGs Abbey Clancy lại muốn có một cuộc sống độc lập và tự chủ về phương diện tài chính.

Abbey yêu thích công việc của một người mẫu - Ảnh: Zimbio

Mới đây, bà mẹ một con này đã có dịp làm “bỏng mắt” đấng mày râu khi trút bỏ xiêm y để khoe thân hình nóng bỏng trong bộ bikini hai mảnh. Được biết, đây là công việc quảng cáo mà người đẹp 27 tuổi phải thực hiện sau khi tái ký hợp đồng với công ty chuyên kinh doanh mặt hàng quần áo Matalan.

Trong buổi chụp ảnh, Abbey Clancy khoe nước da nuột nà của mình trước phông nền là bãi biễn đầy nắng và cát ở Mallorca (Tây Ban Nha). Vốn được biết đến là “nữ hoàng nội y”, phong cách tạo dáng trước ống kính của Abbey vô cùng chuyên nghiệp. Cô luôn biết cách tôn lên những đường cong nóng bỏng, bất chấp hiện tại đã là "gái một con".

Chia sẻ trước báo chí, Abbey cho biết cô rất yêu thích công việc người mẫu thời trang. Cạnh đó, nàng WAGs này còn tiết lộ cô không hề muốn phải sống nhờ vào danh tiếng của chồng vốn là tiền đạo cũng có tiếng tăm tại Anh. Ngược lại, người đẹp đến từ vùng Merseyside luôn khao khát tạo dựng tên tuổi từ chính hình ảnh của mình.

“Abbey chưa bao giờ muốn phụ thuộc cuộc sống vào đồng lương của Peter Crouch. Cô ấy chỉ muốn được nhiều người biết đến dưới tư cách một người mẫu. Hiện tại, Abbey làm việc bằng chính tài năng và hình ảnh bản thân”, báo The Sun dẫn một nguồn tin thân cận với Abbey Clancy.

Trong năm nay, Abbey Clancy vừa nhận được một vinh dự lớn lao khi có mặt trong top 10 phụ nữ quyến rũ nhất Vương quốc Anh do báo The Sun bình chọn. Kết quả bình chọn của The Sun hứa hẹn sẽ giúp cô gái tóc vàng này thu hút thêm nhiều bản hợp đồng quảng cáo trong thời gian tới.

Đức Trường