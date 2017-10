Vợ James Rodriguez quay trở lại thi đấu sau 2 năm

(TNO) Sau 2 năm xa rời sân bóng chuyền, nàng WAGs Daniela Ospina, vợ của tiền vệ James Rodriguez sẽ quay trở lại thi đấu. Đây là thông tin được CLB bóng chuyền Voleyplaya Madrid xác nhận.

Daniela Ospina sắp trở lại thi đấu - Ảnh: AFP

Daniela và Rodriguez được coi là cặp đôi đẹp nhất trong làng thể thao Colombia. Trong khi James Rodriguez là cầu thủ bóng đá nổi tiếng toàn thế giới, đặc biệt là sau khi đoạt ngôi vua phá lưới World Cup 2014 thì Daniela được coi là hoa khôi bóng chuyền của Colombia.

Do sự nghiệp của Rodriguez nên Daniela chấp nhận thay đổi CLB liên tục để theo chồng ra nước ngoài. Hồi Rodriguez còn chơi bóng cho Porto, cô vợ của anh đã thi đấu cho CLB bóng chuyền Leixoes.

Sau khi Rodriguez chuyển sang AS Monaco thì Daniela cũng phải chia tay Leixoes để theo chồng sang Pháp. Do ở AS Monaco không có CLB bóng chuyền, nên Daniela nghỉ đấu. Tranh thủ thời gian đó, "hoa khôi bóng chuyền" đã kịp hoàn thành thiên chức làm mẹ khi sinh cho Rodriguez một em bé.

Giờ Rodriguez chuyển sang Madrid thi đấu thì Daniela cũng theo chồng đến thủ đô của Tây Ban Nha. Do lúc này không còn quá bận bịu việc chăm sóc con nên nàng WAGs Colombia quyết định trở lại với bóng chuyền.

Felipe Pasqual, chủ tịch CLB Voleyplaya Madrid cho biết: "Daniela (Ospina) luyện tậm rất chăm chỉ. Cô ấy đã đạt được thể lực và phong độ tốt. Tâm lý của Daniela cũng sẵn sàng cho việc ra sân thi đấu hay chơi các trận trên sân khách. Giấc mơ lớn nhất của cô ấy chính là trở lại sàn bóng chuyền".

Voleyplaya Madrid chỉ là CLB đang chơi tại giải Superliga 2 của Tây Ban Nha. Nhưng sau khi có "ngôi sao" Daniela Ospina về khoác áo, họ sẽ trở thành một cái tên đáng chú ý.

Hồ Khuê

