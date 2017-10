Vợ Martial cổ vũ nhầm sân

Nàng WAGs Samantha Martial, vợ tiền đạo Anthony Martial của Manchester United, vừa bị gán cho mác ‘fan phong trào’ sau nhầm lẫn hết sức nực cười.

Vợ Martial đăng ảnh sân Emirates nhưng nghĩ là sân Old Trafford Vợ Martial đăng ảnh sân Emirates nhưng nghĩ là sân Old Trafford Trong chiến thắng 2-1 của Manchester United trước Watford trên sân Vicarage Road hôm thứ 7, Martial không có mặt trong thành phần đội nhà vì chấn thương. Song, người đẹp Samantha vẫn thể hiện sự ủng hộ cho đội bóng trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, nàng WAGs gặp một chút vấn đề nhỏ trong lúc đăng tấm hình lên Instagram. Thay vì chọn sân Old Trafford để đưa lên mạng xã hội, cô nàng lại chọn nhầm sân Emirates của Arsenal. Trong chiến thắng 2-1 của Manchester United trước Watford trên sân Vicarage Road hôm thứ 7, Martial không có mặt trong thành phần đội nhà vì chấn thương. Song, người đẹp Samantha vẫn thể hiện sự ủng hộ cho đội bóng trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, nàng WAGs gặp một chút vấn đề nhỏ trong lúc đăng tấm hình lên Instagram. Thay vì chọn sân Old Trafford để đưa lên mạng xã hội, cô nàng lại chọn nhầm sân Emirates của Arsenal.

Sự cố này khiến Samantha trở thành trờ cười trong mắt cư dân mạng. Có người nói cô thật sự chẳng hề quan tâm đến đội bóng mà ông chồng đang thi đấu, vì vậy không phân biệt được sân Emirates và Old Trafford như thế nào. Ngoài ra, một số ý kiến khác thì cho rằng nàng WAGs thật ấu trĩ vì trong tấm ảnh đăng trên Instagram, người ta toàn thấy những cổ động viên hoác trên mình áo đấu của “Pháo thủ” nhưng Samantha vẫn cứ nhắm mắt đưa lên Instagram.

Tuy nhiên, có thể thông cảm cho Samantha vì gia đình cô mới sang Anh vào hè năm nay. Do đó, người đẹp không thể nhớ hết 20 sân vận động của các câu lạc bộ tại Premier League. Quan trọng, tiền đạo Martial đang hòa nhập rất tốt cùng Manchester United và trở thành một trong những nhân tố quan trọng của đội bóng. Được biết, chân sút 19 tuổi người Pháp được đưa về sân Old Trafford từ AS Monaco với giá 36 triệu bảng. Anh đã ghi 3 bàn sau 8 trận tại Premier League.

Đức Trường