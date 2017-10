Vợ Peter Crouch làm giám khảo cuộc thi người mẫu

10 năm sau khi xuất hiện trong chương trình ‘Britain’s Next Top Model’ (Tạm dịch: Tìm kiếm người mẫu Anh") với tư cách ứng viên, chân dài Abbey Clancy, vợ tiền đạo Peter Crouch, bất ngờ tái xuất ở show truyền hình hấp dẫn này.

Abbey Clancy vẫn giữ được thân hình rất gợi cảm - Ảnh: Instagram Abbey Clancy vẫn giữ được thân hình rất gợi cảm - Ảnh: Instagram

Vào năm 2006, Abbey Clancy đã chinh phục khán giả truyền hình khi xuất hiện trong cuộc thi người mẫu "Britain’s Next Top Model". Kết thúc cuộc thi, người đẹp tóc vàng giành vị trí á quân, từ đó tên tuổi bắt đầu được nâng tầm. Mối tình giữa cô và tiền đạo Peter Crouch cũng bắt đầu từ thời điểm đó. Hai người họ kết hôn vào năm 2011 và có hai đứa con.

Theo The Sun, Abbey Clancy sớm lấy lại dáng chuẩn sau khi sinh và cộng với sự nổi tiếng gầy dựng được trong thời gian qua, điều này khiến ban tổ chức "Britain’s Next Top Model" phải thuyết phục nàng WAGs giữ ghế giám khảo cuộc thi. Ê-kíp sản xuất tin rằng kinh nghiệm cộng thêm tầm ảnh hưởng của Abbey Clancy sẽ giúp họ gặt hái được thành công của "Britain’s Next Top Model" mùa năm sau.

Trong khi đó, Abbey Clancy cũng rất hào hứng khi được trở lại chương trình "Britain’s Next Top Model" trong tư cách giám khảo. Cô nói: "Tôi rất vinh dự khi được họ chọn vào ghế giám khảo chính. Tôi rất thực cuộc thi này", bà mẹ giờ đã có hai con chia sẻ. Theo kế hoạch, Abbey Clancy sẽ lên sóng với vai trò giám khảo cuộc thi người mẫu rất ăn khách tại Anh vào tháng 1 năm sau.

Đức Trường