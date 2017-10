Vợ Roddick lại lên sóng điện ảnh

Không lâu sau khi sinh đứa con đầu lòng cho cựu tay vợt số 1 thế giới Andy Roddick, mỹ nhân Brooklyn Decker nhanh chóng trở lại công việc đóng phim của mình.

Brooklyn Decker và Andy Roddick trong một sự kiện - Ảnh: AFP

Theo đó, người đẹp vừa tham gia diễn xuất trong bộ phim "Lovesong". Vào hôm 31.1 vừa qua, tác phẩm điện ảnh này cũng được trình chiếu trong Liên hoan phim Sundance 2016 diễn ra ở Utah (Mỹ). Được biết, Brooklyn Decker dù rất bận rộn xung quanh chuyện gia đình nhưng vẫn cố gắng dành thời gian tham dự Liên hoan. Tại đây, cô tham gia với vai trò quảng cáo cho tác phẩm điện ảnh mới.



Thời gian qua, Brooklyn Decker thường xuyên lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Ngoài góp mặt ở các show truyền hình, người đẹp này còn tham gia diễn xuất trong 8 bộ phim gồm "Just Go with It", "Battleship", "What to Expect When You're Expecting", "Stretch"... Điều này cho thấy sự nghiệp điện ảnh của người đẹp này đang từng bước phát triển mạnh mẽ. Những gì Brooklyn Decker cần lúc này là một vai diễn để lại dấu ấn.

Trong khi đó, báo chí cho biết Andy Roddick sau khi chia tay làng banh nỉ cũng trở thành bình luận viên thể thao.

