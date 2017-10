Võ sĩ Manny Pacquiao hạ “knock-out” đối thủ âm nhạc

(TNO) Ca khúc "Sometimes When We Touch" do võ sĩ quyền Anh nổi tiếng Manny Pacquiao trình bày tiếp tục hạ “knock-out” những ca sĩ, ban nhạc thành danh ngay trên trên bảng xếp hạng Adult Contemporary - một nhánh bình chọn của bảng xếp hạng Billboard (Mỹ) dành cho ca khúc phổ biến và được nghe nhiều nhất.

Theo đó, Sometimes When We Touch được võ sĩ người Philippines hát cùng ca sĩ, nhạc sĩ Dan Hill (người viết ca khúc) đã hạ Katy Perry, Pink, Coldplay và Rihanna để nhảy lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Adult Contemporary tuần mới nhất.

Sometimes When We Touch là một ca khúc trữ tình nổi tiếng thế giới và trong quá khứ từng ngự trị khá lâu ở bảng xếp hạng U.S. Billboard Hot 100. Theo Tạp chí The Wall Street Journal, trong một lần hát ca khúc trữ tình Sometimes When We Touch trong chương trình giao lưu tên Jimmy Kimmel live trên kênh truyền hình ABC vào năm 2009, nhạc sĩ Dan Hill đã tỏ ra khá bất ngờ trước chất giọng khá tốt của Pacquiao và lập tức đến gặp võ sĩ này ở một khách sạn New York để đề nghị anh “cover” lại bài hát của mình. Dan Hill cho biết, cuộc gặp giữa ông với Pacquiao vào năm đó giống như những lần mà cố ca sĩ Elvis Presley bắt tay võ sĩ lừng danh Muhammad Ali trước đây.

Với thành công bước đầu trong lĩnh vực âm nhạc, Pacquiao đang có một sự nghiệp đầy vinh quang khi vừa là tay đấm số 1 thế giới ở nhiều hạng cân (trừ hạng nặng), vừa là một chính trị gia ở quê hương và từng đóng phim, sản xuất phim.

