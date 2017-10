Võ sĩ Pacquiao “hóa thân” thành danh ca John Lennon

(TNO) Võ sĩ quyền anh nổi tiếng Manny Pacquiao tiếp tục “hớp hồn” người yêu nhạc thế giới bằng tài năng ca hát của mình, khi thực hiện khá hoàn hảo ca khúc bất hủ “Imagine” của cố danh ca John Lennon.

Võ sĩ Pacquiao (phải) song ca bài "Imagine" bất hủ với diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng của Mỹ Will Ferrell - Ảnh: Mirror

Trong lần được mời dự một chương trình truyền hình có tên Jimmy Kimmel Show của Mỹ, võ sĩ người Philippines bất ngờ được yêu cầu thể hiện ca khúc “Imagine”. Không một chút suy nghĩ, Pacquiao nhận lời, rồi thể hiện khá thành công ca khúc cùng với diễn viên, ca sĩ người Mỹ Will Ferrell và nhận được rất nhiều lời khen từ khán giả.

Thực tế, tài năng ca hát của Pacquiao đã được công nhận hồi năm 2010, sau khi anh ghi âm ca khúc nổi tiếng "Sometimes When We Touch" cùng tác giả Dan Hill và được nhạc sĩ này đánh giá rất cao dù ca khúc từng gắn bó với sư nổi tiếng của nhiều ca sĩ Tina Turner, Tammy Wynette, Rod Stewart, Barry Manilow và Engelbert Humperdinck.

Võ sĩ người Philippines đã hát khá mượt mà ca khúc trên và thậm chí Pacquiao còn ấp ủ ghi âm cho mình một album riêng.

Vì vậy, với tài năng ca hát của mình, Pacquiao ngày càng được người hâm mộ thế giới yêu mến, bởi võ sĩ này khá đa tài khi vừa là một huyền thoại quyền anh (từng giành đai vô địch ở 8 hạng cân khác nhau) và vừa là một nghị sĩ ở quê hương mình.

Tây Nguyên