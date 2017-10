Vợ Totti tặng quà sinh nhật ‘cực chất’ cho chồng

(TNO) Người đẹp Ilary Blasi cho biết cô chuẩn bị cho tiền đạo huyền thoại Francesco Totti của AS Roma lên chức lần thứ 3.

Totti và bà xã chuẩn bị đón thêm thành viên mới trong gia đình - Ảnh: AFP Totti và bà xã chuẩn bị đón thêm thành viên mới trong gia đình - Ảnh: AFP

Cùng với bà xã Ilary Blasi, Totti đã có hai mặt con gồm bé Cristian và Chanel. Được biết, bà xã Totti trong lúc tham dự chương trình truyền hình đã tiết lộ thông tin trên. Đáng nói, Ilary Blasi chia sẻ tin vui này đúng ngày sinh nhật thứ 39 của Totti hôm 27.9.

Đây là món quà mang nhiều ý nghĩa với cựu tiền vệ tuyển Ý, đặc biệt trở thành niềm an ủi to lớn cho danh thủ này. Số là trong chiến thắng 5-1 của AS Roma trước Carpi ở vòng 6 Serie A diễn ra cuối tuần qua, Totti dính chấn thương chỉ sau 6 phút có mặt trên sân. Chẩn đoán ban đầu cho thấy tiền vệ này phải xa sân cỏ trong 4 tuần. Sắp tới, Totti phải thực hiện thêm những cuộc kiểm tra nữa để đánh giá lại chấn thương.

Cho tới nay, Totti và Ilary Blasi đã kết hôn được 10 năm. Họ được ví như "gia đình Beckham phiên bản Ý" khi rất đẹp đôi trong làng thể thao thế giới. Chưa khi nào Totti dính đến những vụ lùm xùm tình ái như các đồng nghiệp. Và nay, cùng với việc bà xã mang bầu đứa thứ ba thì Totti và Ilary Blasi càng giống với cặp David -Victoria Beckham hơn khi chỉ kém đồng nghiệp một mặt con nữa.

Cho tới nay, giới tính của đứa trẻ trong bụng nàng WAGs Ilary Blasi chưa được tiết lộ, nhưng theo dự kiến thì vào năm sau người đẹp sẽ “vượt cạn”.

Đức Trường