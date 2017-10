Vợ Walcott sắp có vai diễn trong phim Harry Porter

Giấc mơ được theo nghiệp đóng phim của nàng WAGs Melanie Slade sắp thành hiện thực khi cô được giao một vai trong tập phim mới về nhân vật Harry Porter.

Melanie và Walcott đã kết hôn vào năm 2013 - Ảnh: AFP Melanie và Walcott đã kết hôn vào năm 2013 - Ảnh: AFP

Ở tuổi 25, Melanie đang làm việc với tư cách một nhân viên vật lý trị liệu và mẹ của một thiên thần nhỏ là kết quả của mối tình với tiền đạo Theo Walcott của Arsenal. Mọi thứ lúc này quá hoàn hảo và hạnh phúc với người đẹp tóc vàng. Tuy nhiên, nàng WAGs vẫn còn một giấc mơ đã theo đuổi từ lâu chưa thành. Đó là trở thành một diễn viên điện ảnh.

Nhưng theo Daily Mirror, khát khao của Melanie sắp thành hiện thực khi cô được trao một vai phụ trong tập phim mới về nhân vật Harry Porter mang tên: "Fantastic Beasts And Where To Find Them". Ngay trong tuần này, nàng WAGs sẽ được dịp diễn xuất với bối cảnh diễn ra tại London, cùng với hai nam diễn viên Eddie Redmayne và Colin Firth.

Melanie được trao cơ hội xuất hiện trên màn ảnh nhờ vào tác động của chính Theo Walcott. Số là người dì Yvonne của ngôi sao khoác áo Arsenal đã kết hôn với đạo diễn David Yates thực hiện bộ phim, nhờ đó Melanie mới có được một vai diễn.

Được biết, Melanie quen Walcott đã lâu và hai người làm đám cưới hồi năm 2013. Dù sắm vai WAGs, nhưng người đẹp này lại không phải mẫu WAGs thông thường tại Anh. Cô không muốn dựa dẫm vào Walcott khi bản thân đã có bằng đại học hẳn hoi. Tháng 4 năm ngoái, Walcott và Melanie đã chào đón cậu con trai đầu lòng của hai người.

Đức Trường