'Vũ khí bí mật' của Murray

(TNO) Nhà vô địch Mỹ mở rộng 2012 Andy Murray vừa tiết lộ 'độc chiêu' giúp bản thân có được sức khỏe phi thường trong lúc thi đấu.

>> Andy Murray chật vật vào vòng 2 giải Mỹ mở rộng

>> Nhóc tì' 15 tuổi Bellis đánh bại Cibulkova tại vòng 1 giải Mỹ mở rộng

>> Hơn 38 triệu USD tiền thưởng cho giải Mỹ mở rộng



Theo Murray, chỉ cần cho một ít muối vào nước uống - Ảnh: AFP

Murray đang thi đấu tốt ở giải Grand Slam cuối cùng trong năm. Anh vừa dễ dàng giành quyền vào vòng 3 sau khi thắng 3-0 (6/3, 6/3, 6/4) trước Matthias Bachinger. Đối thủ kế tiếp của tay vợt người Scotland là Andrey Kuznetsov, hạng 96 thế giới, người Nga.

Trong trận gặp Bachinger dưới điều kiện thời tiết mát mẻ ở New York, Murray không còn bị cơn co thắt khiến bản thân suy giảm thể lực như ở vòng 1 chạm trán Robin Haase. Theo Murray, đó là nhờ bản thân biết thay đổi khẩu phần ăn giúp cơ thể duy trì nền tảng thể lực và tránh bị co thắt phần cơ trên người.

Tay vợt sinh năm 1987 cho biết bản thân đã tăng hàm lượng muối vào món mì ống trong khẩu phần ăn và các loại nước được dùng ở căn-teen khu Flushing Meadows.

"Tôi thay đổi một chút về khẩu phần ăn và thức uống. Bản thân phải đảm bảo cơ thể hấp thụ được nhiều lượng muối hơn, vì điều này rất có ích", Murray nói.



Murray dễ dàng thắng Bachinger 3-0 - Ảnh: AFP

"Khi đến nhà hàng, tôi yêu cầu đầu bếp cho thêm tý muối vào thức ăn. Trong bối cảnh điều kiện thi đấu ở Mỹ mở rộng rất khắc nghiệt, tôi phải biết thay đổi sao cho hợp lý để thích nghi. Lúc này, luôn có một chế độ dinh dưỡng được tôi cân nhắc kỹ lưỡng sau khi thức dậy, sau buổi tập và trước khi lên giường ngủ", Murray cho biết thêm.

Được biết, Andy Murray từng suýt thua ngay ở trận ra quân trước tay vợt người Hà Lan, khi sức khỏe bỗng nhiên sụt giảm một cách kỳ lại. Trong cuộc trả lời phỏng vấn, tay vợt này cho biết bản thân khi đó bị mất nước, đồng thời cơ thể có lẽ đã thiếu đi dưỡng chất nào đó cần thiết để duy trì sức khỏe và thể lực ở những trận đấu dài hơi.

Cũng theo Murray, việc dùng các loại thức ăn có nhiều muối sẽ giúp cơ thể tránh rơi vào trạng thái bị chuột rút. Trong thi đấu thể thao, tình trạng chuột rút vẫn còn là một bí ẩn. Các nghiên cứu chỉ ra các vận động viên rơi vào trường hợp này do bị thiếu nước, theo đó khiến hàm lượng muối trong cơ thể hạ thấp đột ngột.

Đức Trường

Đức Trường