Vụ thảm sát kinh hoàng trên sân cỏ Honduras

Theo người phát ngôn của Bộ An ninh Honduras, một nhóm người đi trên 2 xe ô tô đến sân và bất ngờ dùng súng trường xả đạn liên hồi vào đám đông đang chuẩn bị xem trận bóng giao hữu ở một sân thể thao tại San Pedro Sula, một trung tâm lớn của ngành công nghiệp dệt may nước này nằm cách thủ đô Tegucigalpa 100 dặm (khoảng 165 km) về phía bắc. “10 người chết ngay tại chỗ, còn 4 người khác tử vong trên đường đi cấp cứu. Số người tử vong có thể tăng lên bởi trong hàng chục người bị thương, có nhiều trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch”, Leonel Sauceda - người phát ngôn của Bộ An ninh Honduras - nói với Reuters.

Ngay sau vụ thảm sát, tờ El Tiempo đã mô tả một cảnh tượng hết sức rùng rợn với xác chết la liệt, những người bị thương được chở đi cấp cứu trên các xe tải, đám đông thì chạy tán loạn vì sợ hãi...

Theo ông Armando Calidonia, Thứ trưởng Bộ An ninh Honduras, hiện chưa tìm ra nguyên nhân vụ thảm sát, nhưng khu vực xảy ra vụ xả súng là “căn cứ” của nhiều băng nhóm tội phạm ma túy. Trong khi đó, cảnh sát lại cho rằng băng nhóm tội phạm có tên Maras chính là thủ phạm, và vụ thảm sát xuất phát từ mâu thuẫn giữa các nhà máy sản xuất giày ở San Pedro Sula và băng nhóm này. Theo BBC, Maras hiện có hàng ngàn thành viên ở Mỹ và khu vực Trung Mỹ.

Vụ xả súng làm cho tình hình bạo lực ở Honduras ngày càng leo thang. Trước đó, vào tháng 9, từng có 17 người thiệt mạng ở khu vực trên sau một cuộc thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng đường phố có mối liên kết với các “tập đoàn” buôn bán ma túy của Mexico, một trong những nguồn cung cấp ma túy lớn nhất được tuồn vào Mỹ hằng năm.

