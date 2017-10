WAGs Anh thách thức Capello

Tuyển Anh bị “phân biệt”

Một cửa hiệu bán áo thun tại Scotland đã bị cảnh sát “hỏi thăm” vì bán một loạt mẫu áo có in dòng chữ “bất kỳ đội nào, nhưng ngoại trừ tuyển Anh” trên ngực áo. Theo cảnh sát, việc cửa hiệu trên có in dòng chữ như vậy không khác nào mang ý nghĩa “phân biệt chủng tộc” tuyển Anh tại World Cup 2010. Dù vậy, tờ The Sun cho biết lượng áo này đã được bán sạch. Được biết, giá mỗi chiếc áo là 20 bảng.

Phơi ngực giữa đám đông

Theo tờ Sportmediaset, một fan nữ có tên Leah Catherine Spencer đã bị bắt giữ vì hành động cổ vũ mang tính quá “khêu gợi” để ủng hộ đội bóng Monterrey trong trận gặp Cruz Azul hồi cuối tháng 1. Được biết, cô gái người Mỹ này đã thản nhiên vạch áo phơi ngực trong suốt trận đấu trước nhiều nam khán giả xung quanh. P.N

HCV Olympic 1972 bị mất cắp

Cựu VĐV bơi lội người Mỹ Melissa Belote tiết lộ bà đã bị các tên trộm cuỗm mất 3 chiếc huy chương vàng giành được tại Olympic 1972 ở Munich. Các huy chương này thường được Belote cất giữ trong một hộp an toàn ở ngân hàng. Tuy nhiên, bà đã đem nó về nhà và giấu dưới đống đồ trong ngăn kéo tủ quần áo sau khi đem đến trưng bày ở một trường học. Lúc phát hiện bị mất những chiếc huy chương giành được khi mới 15 tuổi, Belote đã khóc như một đứa trẻ.

S.D (Theo AP)