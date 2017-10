WAGs nghi buôn ma túy bị dọa bắt cóc

(TNO) Nàng WAGs Tulisa Contostavlos vừa phải gọi điện cầu cứu cảnh sát sau khi cảm thấy tính mạng mình bị đe dọa. Tờ Mirror cho biết vào đêm 11.9 vừa qua, Tulisa đã phải gọi điện khẩn cấp cho cảnh sát do nghi ngờ có hai kẻ lạ mặt đột nhập vào khuôn viên khu biệt thự trị giá 6 triệu bảng của cô.

>> Các WAGs đua nhau học võ để giữ dáng

>> WAGs xinh nhất Twitter đến Man City

>> Nàng WAGs Cheryl sắp có hình xăm khủng



Nàng WAGs Tulisa bị dọa bắt cóc - Ảnh: Mirror

Ngay lập tức, 4 xe cảnh sát đã có mặt tại nhà Tulisa cùng chó nghiệp vụ lùng sục quanh biệt thự đến tận 3 giờ sáng thứ năm, nhưng không phát hiện ra dấu hiệu khả nghi. Hiện giờ, các WAGs ở một mình đang là mồi ngon cho bọn bất lương vì cách đây hơn 2 tháng, nàng WAGs Helen Flanagan cũng bị bọn cướp đột nhập vào nhà và lấy đi nhiều tài sản quý giá.

Trường hợp của Tulisa được cảnh sát quan tâm đặc biệt hơn vì nàng WAGs này đang nằm trong danh sách điều tra một vụ buôn bán ma túy. Hồi đầu tháng 6, Tulisa bị cảnh sát bắt do nghi ngờ nằm trong đường dây buôn bán ma túy. Vụ này do phóng viên The Sun đóng vai người cần mua ma túy và được Tulisa chỉ dẫn tìm đến địa điểm cung cấp "hàng trắng" khối lượng lớn.

Hiện Tulisa được tại ngoại nhưng vẫn phải hợp tác tích cực với cơ quan điều tra trước khi hầu tòa vào 29.10 tới. Chính vì vậy, Tulisa luôn lo ngại cô sẽ bị bắt cóc bởi “những kẻ lạ mặt”. The Sun nghi ngờ “những kẻ lạ mặt” mà Tulisa đề cập là bọn buôn ma túy.

Tulisa được coi như nàng WAGs tài sắc bậc nhất nước Anh hồi đầu năm 2013 sau khi cặp kè với hậu vệ Danny Simpson lúc ấy đang chơi cho Newcastle. Cô cũng thường xuyên xuất hiện trên khán đài St James Park mùa trước. Nhưng sau khi xảy ra án ma túy, hậu vệ Simpson không thèm đến thăm Tulisa dù chỉ một lần.

Hồ Khuê