WAGs tại Premier League bị xâm hại tình dục

(TNO) Một vụ xâm hại tình dục táo tợn với một WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ) ở giải Premier League vừa được The Sun tiết lộ. Cho đến lúc này danh tính của nạn nhân không được tiết lộ cụ thể nhưng theo tờ báo này, đó là một WAGs theo bạn trai đến thành phố Manchester cuối tuần qua.

Khách sạn Lowry, nơi xảy ra vụ việc động trời - Ảnh: The Sun

Tờ The Sun cho biết WAGs này thuê phòng ở khách sạn 5 sao The Lowry. Đây là nơi mà các cầu thủ M.U và các đội khách đến Manchester thường thuê phòng. Cầu thủ là bạn trai của nạn nhân được The Sun tiết lộ là một người nước ngoài từng chơi cho nhiều CLB ở giải Premier League và từng khoác áo đội tuyển quốc gia.

Chi tiết của vụ việc này khá ly kì. Do bạn trai đi nhậu đêm cùng chiến hữu về muộn nên cô này ngủ trước. Nửa đêm, có một người thản nhiên lên giường và trong đêm tối nạn nhân không nhận ra là ai. Hơn nữa, với cảm giác ngái ngủ thì cô này chỉ cảm thấy hơi khác mọi khi chứ không phản kháng quyết liệt.

Đến sáng, khi cô tỉnh dậy thì thấy bạn trai nằm cạnh. Nghi ngờ chuyện hồi đêm nên cô hỏi bạn trai về thời điểm về phòng. Người bạn trai khẳng định đi nhậu với đồng đội và gần sáng mới mò về. Từ đó, WAGs này tin chắc rằng có kẻ lạ mặt đã táo tợn vào phòng mình đêm qua.

Ngay lập tức vụ việc này được báo cho cảnh sát. Cảnh sát đã tiến hành điều tra khi thu hết các hình ảnh do camera tự động lưu lại quanh phòng của nạn nhân. Ngoài ra, các thiết bị lưu trữ như máy tính, chìa khóa điện tử phòng nạn nhân cũng bị thu để xem thời điểm phòng có người đột nhập.

Cảnh sát cũng xác nhận với The Sun rằng: “Theo khai báo của nạn nhân nữ, cô đã bị xâm hại tình dục”. CLB của cầu thủ nói trên cho biết cầu thủ này không muốn trao đổi điều gì với truyền thông.

The Sun cho biết cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 32 tuổi là nhân viên của khách sạn và đang tiếp tục điều tra. Người quản lý khách sạn The Lowry xác nhận khách sạn 165 phòng này đang bị điều tra.

Được biết giá phòng tại The Lowry là 250 bảng/đêm. Đây cũng là nơi Rooney từng vui vẻ với hai gái làng chơi Jennifer Thompson và Helen Wood khi Coleen mang bầu.

Hồ Khuê