Wayne Bridge đánh nhau trong tiệc cưới

(TNO) Hậu vệ Wayne Bridge vừa xuất hiện trong đám cưới của ca sĩ Una Healy và Ben Foden. Sở dĩ Bridge có mặt ở lễ cưới đó là do anh đi theo cô bạn gái Frankie Sandford. Cả Sandford và Healy đều là thành viên của ban nhạc The Saturdays.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Bridge ăn tiệc rồi ra về. Nhưng theo tờ The Sun, trong bữa tiệc đó, hậu vệ người Anh đã tấn công một vị khách. Nguyên nhân của vụ việc cũng được The Sun tiết lộ là do Bridge bị khiêu khích.

Sau khi quá chén, vị khách này đã trêu Bridge bằng việc hát các bài bóng đá liên quan đến John Terry. Sự khiêu khích của vị khách trong bữa tiệc khiến Bridge nóng mặt và anh đã ra tay. Tuy nhiên, các khách mời khác có mặt khi đó đã kịp thời can thiệp nên vụ việc không để lại hậu quả nghiêm trọng.

Việc Bridge tức giận khi nghe nhắc Terry không có gì là lạ. Hồi đầu năm 2010, báo chí Anh đã khui ra chuyện trung vệ John Terry ngoại tình với Vanessa, bạn gái của Bridge. Sau vụ này, Bridge vẫn căm hận Terry và hai người không thèm nhìn mặt nhau. Ngay cả khi hai đội của họ gặp nhau, họ cũng từ chối bắt tay nhau.

Và cũng sau vụ đó, Bridge đã chia tay với cô bạn gái Vanessa. Một thời gian sau, anh quen với ca sĩ Sandford có sắc đẹp và tiếng tăm nhiều hơn so với cô gái cũ. Mối quan hệ giữa Bridge và Sandford rất tốt đẹp và họ có thể kết hôn trong thời gian tới. Mặc dù vậy, cựu hậu vệ của Man City vẫn không bao giờ quên mối thù với Terry.

