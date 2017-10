Wayne Rooney bị bắt gặp vui vẻ với "gái lạ"

(TNO) Tiền đạo Wayne Rooney chắc chắn sẽ gặp rắc rối với cô vợ Coleen khi bị cánh săn ảnh ghi lại được cảnh vui vẻ với một cô nàng xinh đẹp lạ mặt ở hộp đêm tại Las Vegas (Mỹ).

Chắc chắn Rooney sẽ phải mất nhiều thời gian để giải thích với Coleen - Ảnh: AFP

Sau khi mùa giải kết thúc, Rooney đã lập tức lên đường sang Las Vegas (Mỹ) để xả hơi. Thông tin này đã khiến người hâm mộ đội tuyển Anh phiền lòng. Dù rằng chân sút đang khoác áo M.U bị cấm thi đấu hai trận vòng bảng nhưng hình ảnh anh đi chơi trong lúc các cầu thủ khác tập luyện chuẩn bị cho EURO cũng rất khó coi.

Nếu Rooney chỉ dẫn gia đình đi chơi thì mọi chuyện cũng còn chưa đến nỗi nào, đằng này khi sang Mỹ, chân sút của M.U lập tức tạo scandal.

Tờ The Sun cho biết trong hộp đêm ở Las Vegas, Rooney tỏ ra rất phấn khích khi được một đám chân dài bao quanh. Tiền đạo của M.U liên tục thì thầm to nhỏ với các cô gái tóc vàng rồi cười tình rất lẳng lơ.

Tất nhiên, Rooney không chỉ nói chuyện suông mà phóng viên The Sun còn chộp được ảnh Rooney để tay lên đùi một cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn. Trong lúc Rooney đến hộp đêm tán tỉnh các cô gái đẹp và 3 giờ sáng mới mò về thì cô vợ Coleen đang ở đâu? Tờ The Sun cho biết Coleen đang ở khách sạn say giấc nồng do quá mệt mỏi sau chuyến bay dài tới Mỹ.

Chắc chắn khi tỉnh dậy, Coleen sẽ biết thông tin này. Nhiều người tin Coleen sẽ rất buồn khi biết anh chồng của mình lại ham vui trong lúc cô đang ngủ với bé Kai. Hồi năm 2009, khi Coleen mang bầu thì Rooney đã lén đi tìm của lạ với gái gọi Jennifer Thompson với giá 1.200 bảng/đêm. Sau đó, Rooney còn thêm tiền để ngủ với một lúc hai người đẹp là Thompson và Helen Wood.

Khi vụ "ăn vụng" trên vỡ lở, Rooney và Coleen đã có một thời gian chiến tranh lạnh. Mối quan hệ của họ vừa mới bình thường trở lại cách đây không lâu thì lại có chuyện Rooney đến hộp đêm tán tỉnh các chân dài.

Hồ Khuê