WikiLeaks: Thống tướng Than Shwe từng muốn mua M.U

(TNO) Thống tướng Than Shwe của Myanmar từng có ý định mua đội bóng Manchester United với giá 1 tỉ USD, hãng AFP dẫn lại một tiết lộ mới của WikiLeaks cho biết.

Theo bức điện được gửi về Wahsington vào tháng 6.2009, ý định mua Manchester United (M.U) được một người cháu nội của ông Than Shwe đề đạt.

Nguồn tin cũng xác nhận ông Than Shwe là một cổ động viên của M.U. Trong khi đó, người cháu nội của Than Shwe là một cầu thủ và luôn ước mơ được ngồi tại khu vực dành cho ban lãnh đạo ở Old Trafford để xem các ngôi sao của M.U thi đấu.

“Một nguồn tin thân cận tường thuật rằng người cháu nội muốn Than Shwe trả một tỉ USD để mua M.U”, bức điện viết.

Vào thời điểm đó, Myanmar đang đối phó hậu quả của cơn lốc xoáy khủng khiếp và Than Shwe quyết định không xúc tiến việc mua lại CLB ở Anh vì lo ngại hành động này sẽ để lại hình ảnh không tốt.

Thay vào đó, ông đã thành lập giải vô địch bóng đá của Myanmar. Chi phí để mua lại M.U tương đương với số tiền mà Myanmar cần có để hồi phục sau cơn lốc, theo ước lượng của Liên Hiệp Quốc.

Nội dung bức điện gửi từ Yangon cũng tiết lộ Than Shwe đã ép buộc một vài thương nhân hàng đầu của đất nước tài trợ cho các đội bóng.

Những người này phải trả lương cho cầu thủ và xây dựng các sân vận động ở địa phương của họ với chi phí ước tính 1 triệu USD/sân.

Sơn Duân