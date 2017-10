Wozniacki trổ tài thiết kế đồ lót

(TNO) Tay vợt cựu số 1 thế giới Caroline Wozniacki vừa khiến người hâm mộ, đặc biệt là phái nam phải "mắt tròn, mắt dẹt" khi tung ra bộ sưu tập đồ lót do chính cô thiết kế và làm người mẫu.

>> Wozniacki bị “ném đá” vì đóng giả Serena Williams

>> Rory McIlroy “tậu” nhà mới để sống chung với Wozniacki

>> Grand Slam lại chạy trốn Wozniacki



Wozniacki đang lấn sân sang lĩnh vực thiết kế thời trang - Ảnh: JBS

Mùa giải 2012 là khoảng thời gian đáng thất vọng với Wozniacki khi cô chỉ giành được một chức vô địch không mấy danh giá ở Seoul (Hàn Quốc). Trong năm nay, phong độ của tay vợt người Đan Mạch vẫn chưa được cải thiện nhiều. Chính vì vậy, cô đã rơi xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng của WTA.

Tuy nhiên, ở một lĩnh vực khác, Wozniacki đã cho thấy cô có khả năng thành công không kém gì quần vợt. Theo Sport Mail, tay vợt 22 tuổi vừa kết hợp cùng công ty thời trang Đan Mạch là JBS cho ra mắt bộ sưu tập đồ lót mang tên "This is me" (tạm dịch: đây là tôi) do chính cô thiết kế.

"Những gì tôi mặc phản ánh con người tôi như thế nào. Chính vì vậy, tôi muốn thiết kế những mẫu đồ lót dành cho những bạn gái muốn trở nên quyến rũ với trang phục vừa sát cơ thể. Những trang phục này được thiết kế bằng chất liệu co giãn và rất thoải mái", Wozniacki mô tả bộ sưu tập mới trên Sport Mail.

Không chỉ thiết kế, tay vợt người Đan Mạch còn tự mình làm người mẫu để chụp ảnh và quay clip quảng cáo cho sản phẩm. Wozniacki tỏ ra rất chuyên nghiệp, không thua kém bất kỳ siêu mẫu nào. Sau khi xem hình ảnh và clip này, chắc chắn tay golf số 1 thế giới Rory McIlroy, bạn trai của Wozniacki sẽ phải giữ cô cẩn thận hơn.

Với việc thiết kế đồ lót, Wozniacki đang đi theo con đường của Serena Williams. Tay vợt người Mỹ cũng là một người rất thích thiết kế thời trang và đã vài lần trình làng các bộ sưu tập do cô thiết kế.

Khánh Uyên