Xây phòng cách âm để xem World Cup

sự ngỡ ngàng của hàng xóm. Ông bảo: “Xây phòng cách âm để xem đá banh, có pha nào hay là mình la cho sướng, khỏi phiền vợ con đêm hôm khuya khoắt”.

Đã ba mùa World Cup rồi, ông Lan phải kiềm chế sự sung sướng của mình vì phải “xem thầm” dù bệnh không ngủ được của ông là rất hợp với những trận cầu nửa đêm. Ông Lan luôn nuôi giấc mơ là xây riêng cho mình một phòng cách âm đặc biệt. Đến World Cup lần này, ông mới thực hiện được “giấc mơ” ấy sau khi về hưu hồi cuối năm ngoái.

“Tui giờ lớn tuổi rồi mà vợ thì... chưa đến 40 nên nửa đêm xem đá banh mà lỡ la to, bà thức giấc thì... hết xem luôn!” - ông Lan hóm hỉnh. Có lẽ trong hàng tỉ người ghiền trái bóng tròn thì ông Lan là người may mắn nhất vì không ngủ được nên ông không phải “cố thức” để xem đá banh, lại la to thoải mái mà không sợ “làm phiền” bà xã...

Phạm Văn Đương

(25 Nguyễn Đình Chiểu, Quảng Ngãi)