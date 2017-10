Xì-căng-đan tình ái của Ashley Cole

Sau vụ Cole gửi ảnh khỏa thân và dẫn các cô bạn gái vào phòng khách sạn nơi CLB Chelsea trú ngụ để quan hệ bị chỉ trích thì đời tư của hậu vệ này mới đây lại bị phanh phui với một vụ vụng trộm nữa. Lần này là cuộc tình một đêm với một cô gái người Mỹ tên là Ann Corbitt (ảnh) trong chuyến du đấu của CLB Chelsea tại Mỹ hồi tháng 7 năm ngoái.

Hiện Cole (đang nghỉ thi đấu hết mùa giải vì bị chấn thương) sẽ đối mặt với án phạt rất nặng từ CLB Chelsea, vì tỉ phú Abramovich vừa ra thiết quân lệnh những ai lăng nhăng tình ái làm ảnh hưởng tới hình ảnh CLB sẽ bị trừng phạt. Tuy nhiên, trên hết là cuộc hôn nhân của Cole với cô ca sĩ Cheryl trước khả năng đổ vỡ. Tờ The Sun cho biết, Cheryl đã gửi tin nhắn đòi ly dị với Cole, sau khi tờ News of the World đăng tải câu chuyện tình giữa Cole và cô Ann Corbitt.

G.L (The Sun)