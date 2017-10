21 bạn đọc trúng thưởng giai đoạn 2 cuộc thi 'Cùng Bia Sài Gòn dự đoán kết quả Wimbledon đi xem US Open'

Danh sách 21 bạn đọc có câu hỏi phụ gần sát nhất với đáp án như sau:



1/ Đỗ Thị Liên (Vĩnh Phú, H.Thuận An, Bình Dương), dự đoán 3444 (lệch 1), 2/ Trần Minh Nghĩa (95/101 Lê Văn Lương, Q 7, TP.HCM): 3.449 (lệch 6), 3/ Bảo Thành (149 Bùi Hữu Nghĩa, P1, Q, Bình Thạnh, TP.HCM): 3.436 (lệch 7), 4/ Trần Minh Trung (413 Nguyễn Trãi, P.9, Cà Mau): 3.450 (lệch 7), 5/ Nguyễn Thị Hải Diệp (86 Đường 2, Phước Bình, Q.9, TP.HCM): 3.450 (lệch 7), 6/ Phan Đỗ Diệu Huyền (118 B Phạm Hùng, P9, Vĩnh Long): 3.453 (lệch 10), 7/ Trần Công Tường (1/9 Hùng Vương, Nam Định): 3.454 (lệch 11), 8/ Lê Ngọc Hân (03 Bình Thủy, Phan Rí Thành, H Bắc Bình, Bình Thuận): 3.429 (lệch 14), 9/ Nguyễn Phi Phương Kha (219 Bình Qưới, P 28 Q Bình Thạnh, TP.HCM): 3.426 (lệch 17), 10/Đỗ Thị Thùy Dung (Vĩnh Phú, H.Thuận An, Bình Dương): 3.424 (lệch 19), 11/ Trần Thị Ngọc Hoa (29/52C Hoàng Hoa Thám, P 6, Q Bình Thạnh, TP.HCM): 3.468 (lệch 25), 12/ Nguyễn Thị Thu (236/21 Trần Hưng Đạo, P11, Q.5 TP.HCM): 3.418 (lệch 25), 13/ Nguyễn Thu Ba (326/5 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Rạch Giá, Kiên Giang): 3.470 (lệch 27), 14/ Tạ Kim Đoan (67/5 Thuận An, Bình Dương): 3.413 (lệch 30), 15/ Nguyễn Hữu Nghĩa (64 Yên Đỗ, P1, Q Bình Thạnh): 3.412 (lệch 31), 16/ Lê Phương Thảo (169 Ngô Tất Tố, P 22, Q Bình Thạnh, TP.HCM): 3.411 (lệch 32), 17/ Trần San Hà (214 Trần Thủ Độ, Q Tân Phú, TP.HCM): 3.411 (lệch 32), 18/ Phùng Trung Dũng (Tập đoàn Masan, M Plaza, Q 1, TP.HCM): 3.409 (lệch 34), 19/ Đỗ Thị Hiền (15 Phạm Hùng, P9, Vĩnh Long): 3.478 (lệch 35), 20/ Trần Văn Vũ ( Long Thạnh Mỹ, Q.9 TP.HCM): 3.479 (lệch 36), 21/ Bùi Văn Tân (Long Hòa, Long Thạnh Mỹ, Q9, TP.HCM): 3.483 (lệch 40)

Thân mời 21 bạn đọc sẽ tham gia bốc thăm xếp hạng trúng thưởng trong lễ bốc thăm và trao giải của cuộc thi tại tòa soạn Báo Thanh Niên vào chiều thứ hai ngày 31.7.

Khán giả hâm mộ quần vợt Việt nam đã từng theo dõi các giải Grand Slam hấp dẫn trên kênh Fox Sports hôm qua khá bất ngờ khi lần đầu tiên bên cạnh các thương hiệu đẳng cấp thế giới như Rolex, Thái Airway có các chương trình quảng cáo của Bia Sài Gòn. Đây là sự kiện rất sự thú vị nếu chúng ta biết rằng cả 10 năm nay kể từ khi Hoàng Anh Gia Lai xuất hiện trên sân Emirates (môn bóng đá) thì lại có thêm 1 thương hiệu đẳng cấp của Việt Nam quảng bá trên kênh thể thao hàng đầu châu Á phủ sóng tại 18 nước như Fox Sport! Năm 2017 Cong ty Bia Sài Gòn dự kiến tiêu thụ xấp xỉ 1,7 tỉ lít bia, chiếm hơn 40% thị phần, vẫn khẳng định thương hiệu số 1 tại thị trường nội địa. Với mục tiêu giữ vững vị trí hàng đầu thị trường Bia trong nước cũng như mở rộng xuất khẩu, nên các chiến lược quảng bá truyền thông sẽ hướng ra quốc tế, thông qua các giải đấu thể thao đẳng cấp, trên các kênh thể thao hàng đầu....



Ban Thể thao