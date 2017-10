3 ngôi sao mới thay thế giờ chót

Chính vì thế, BTC phải khẩn trương thay thế bằng các tay vợt đẳng cấp thế giới khác có thứ hạng cao hơn như Mardi Fish (hạng 19 thế giới), Tommy Robredo (hạng 42 thế giới) và Juan Monaco (hạng 33 thế giới).



Mardi Fish (19), Juan Monaco (33) và Tommy Robredo (42) sẽ đến VN thay cho Nalbandian, Tommy Haas và Robby Ginepri - Ảnh: Reuters

Chấn thương của David Nalbandian (hạng 39 thế giới) mới xảy ra khi anh cùng đội tuyển quần vợt Argentina tham dự vòng bán kết giải Davis Cup gặp đội Pháp. Trong lá thư gửi đến BTC giải, David Nalbandian cho biết: “Tôi rất mong chờ đến ngày đầu tiên ra mắt các fan quần vợt Việt Nam. Nhưng chấn thương không thể hồi phục kịp nên tôi rất tiếc phải bỏ lỡ cơ hội và xin hẹn lần sau”. Thay cho Nalbandian là tay vợt người Mỹ Mardi Fish (hạng 19 thế giới) đang chơi rất lên tay và được huyền thoại quần vợt Mỹ Patrick Mc Enroe khen tặng là một “dũng sĩ Hercules” của quần vợt Mỹ khi giúp tuyển Mỹ đánh bại tuyển Columbia 3/1 tại vòng đấu loại Davis Cup. Tại giải quần vợt Mỹ mở rộng 2010, Mardi Fish đã vào đến vòng 4 và chỉ chịu gác vợt trước á quân Djokovic (trong khi Andy Roddick và James Blake bị loại từ vòng 2).

Tay vợt thứ hai phải rút lui giờ chót là tay vợt hạng 114 thế giới Robby Ginepri do bất ngờ bị chấn thương khuỷu tay trái trong khi tập luyện tại Mỹ. Do vậy, tay vợt Argentina, Juan Monaco (xếp hạng 33 thế giới) hiện đang tập luyện cùng Nadal tại Thái Lan đã được BTC mời tham dự. Juan Monaco đã từng đoạt 3 danh hiệu vô địch ATP World Tour năm 2007 cùng hai danh hiệu vô địch đôi nam năm 2008. Trong năm 2010, Juan Monaco bị gián đoạn thi đấu suốt hai tháng do chấn thương và chỉ mới trở lại thời gian gần đây. Ngoài ra, Tommy Haas cũng không thể đến VN do bị đau vai và được thay bằng tay vợt hạng 42 thế giới người Tây Ban Nha, Tommy Robredo. Thành tích của Robredo là 9 danh hiệu vô địch đơn nam ATP World Tour và 3 danh hiệu vô địch đôi nam.

Nhìn chung, sự thay thế vào phút chót 3 tay vợt bị chấn thương bằng 3 tay vợt có thứ hạng ATP cao hơn không làm cho chất lượng giải quần vợt Heineken Stars 2010 bị ảnh hưởng. Bởi cả 4 tay vợt đều có thứ hạng ATP từ 19 đến 42 nên hứa hẹn những trận đấu vào ngày 1 và 2.10 tới vẫn hào hứng và nảy lửa.

V.Hải - Q.Ngọc