Á quân rời cuộc chơi

Đương kim á quân, cựu vô địch 2010 đơn nữ giải quần vợt Pháp mở rộng Francesca Schiavone (ảnh-14), đã bất ngờ dừng bước ở vòng 3 khi để thua tay vợt hạng 61 TG Varvara Lepchenko của Mỹ. Dù dẫn trước ván đầu 6/3 nhưng Schiavone đã không thể hiện được mình ở 2 ván sau, khi thua lại 3/6.

Trong ván quyết định, đôi bên so kè từng điểm số. Có lúc tưởng chừng Schiavone sẽ đi tiếp, nhưng Lepchenko đã chứng tỏ cô luôn biết gây sốc khi khóa chặt lối đánh của đối phương, đồng thời đẩy bóng sâu về 2 góc với nhiều pha dứt điểm hiểm hóc để thắng ngọt 8/6, và vào vòng 4 gặp Petra Kvitova (4). Trong khi đó không như Schiavone, ĐKVĐ Li Na (7) dù bị dẫn trước 6/3 nhưng đã ngược dòng xuất sắc vượt qua Christina McHale với tỷ số 2-1 khi thắng lại 2 ván sau 6/2, 6/1. Li Na sẽ vào vòng trong gặp Yaroslava Shvedova (Kazakhstan). Tương tự, Klara Zakopalova (CH Czech) đánh bại Anastasia Pavlyuchenkova (22) với tỷ số 2-0 (6/3, 7/5). Còn Maria Sharapova (2) dễ dàng hạ tay vợt Trung Quốc Shuai Peng (28) với tỷ số 2-0 (6/2, 6/1) để giáp mặt với Zakopalova ở vòng 4.



Ảnh: AFP

Không có bất ngờ ở loạt trận đấu sớm vòng 3 đơn nam hôm qua khi các tay vợt mạnh Andy Murray (4), David Ferrer (6), Janko Tipsarevic (8), Nicolas Almagro (12) đều thẳng tiến vòng 4. Hôm nay sẽ có một trận đáng chú ý khi David Goffin, tay vợt 21 tuổi đến từ Bỉ sẽ là đối thủ của “Tàu tốc hành” Roger Federer ở vòng 4. Goffin có biệt danh thú vị: “Kẻ thua cuộc may mắn” vì dù không thể vượt qua vòng loại ở Roland Garros 2012, nhưng vẫn may mắn giành suất vào vòng đấu chính thức nhờ tay vợt Pháp Gael Monfils rút lui bởi chấn thương. Goffin luôn xem Federer là một thần tượng trên sân đấu lẫn ngoài đời, thậm chí tay vợt Bỉ còn gắn cả một áp phích ảnh tay vợt Thụy Sĩ to đùng ngay trong phòng ngủ. Goffin cho biết sự thoải mái sẽ giúp anh biết cách chế ngự được thần tượng của mình.

Nguyên Khoa