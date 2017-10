An Thắng và Thành Được vô địch giải quần vợt Nha Trang mở rộng 2016

15 giờ

Cặp Võ Thành Được - Trần An Thắng khởi đầu không tốt khi liên tục bị cặp Lâm Quang Trí - Trần Văn Tới dẫn điểm trước. Có thời điểm tỷ số là 6-2 nghiêng về cho cặp Lâm Quang Trí - Trần Văn Tới. Tuyển thủ quốc gia Lâm Quang Trí khởi đầu rất tốt, anh luôn giành điểm tuyệt đối trong thời điểm cầm quyền giao bóng. Bên cạnh đó, Văn Tới đánh rất chắc tay ở những pha bóng cuối sân. Tuy nhiên, cặp Võ Thành Được - Trần An Thắng không buông xuôi. Với lối chơi bóng ngắn, lên lưới hiệu quả đã đem lại cho họ cú lội ngược dòng ở những thời điểm quan trọng. Sau khi san bằng tỷ số 7-7, cặp Thành Được - An Thắng tiếp tục bẻ break đối thủ và kết thúc luôn trận chung kết với tỷ số 9-7.